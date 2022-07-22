إصابتان إحداهما خطيرة لعاملين جنوبي البلاد

أصيب عاملان بجروح خطيرة وطفيفة أثناء عملهما في مصنع بالمنطقة الصناعية في أسدود (أشدود)، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 16:08، حول إصابة عاملين أثناء عملهما في مصنع بالمنطقة الصناعية في أسدود، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لهما إذ تعرضهما للإصابة من جسم ثقيل، إذ وصفت حالة أحدهما (53 عاما) بالخطيرة وهو يعاني من جراح في منطقة الصدر وأطراف جسده بينما الآخر (46 عاما) بالطفيفة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أسوتا" في أسدود لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.