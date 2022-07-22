الطيرة: 3 مصابين بحالة خطيرة بينهم طفلان في جريمة إطلاق نار

أصيب 3 أشخاص بينهم رجل وطفلان بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيرة، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:47، حول مصاب من حادث عنف في الطيرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش له إذ عانى جروحا حرجة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

يتبع...