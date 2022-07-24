استشهد محمد العزيزي (22 عاما) وعبد الرحمن صبح (29 عاما) وأصيب 19 شابا على الأقل، في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، في البلدة القديمة في نابلس، كما بلغ عن اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة قباطية قضاء جنين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد شابين في مستشفى رفيديا، ومعالجة 19 إصابة بالرصاص الحي إحداها خطيرة جدا بالرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس، حيث منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول للموقع الذي دارت به الاشتباكات.

وجاءت الاشتباكات بعد اقتحام قوات إسرائيلية خاصة المدينة، تبعها دخول عشرات الآليات العسكرية من عدة محاور، وحاصرت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

اشتعال النيران في البلدة القديمة خلال الاشتباكات

كما نشرت قوات الاحتلال العديد من القناصة على أسطح البنايات في حي رأس العين المطل على البلدة القديمة.

ودارت اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات الاحتلال التي حاصرت أحد المنازل في البلدة القديمة، وأطلقت باتجاهه الرصاص والقذائف الصاروخية.

وانسحبت قوات الاحتلال بعد حملة عسكرية استمرت أكثر من 3 ساعات متواصلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاشتباكات استمرت قرابة 3 ساعات في نابلس، حيث اشتبكت قوات الاحتلال مع مسلحين فلسطينيين تحصنوا في 3 مبان، وتعرضت قوات "اليمام" و"غفعاتي" لنيران كثيفة من قبل مسلحين آخرين كانوا متمركزين على أسطح قريبة، كما أطلقت قوات الجيش قذائف صاروخية من طراز "لاو" و "ماتادور" على المباني.

شهيدان وإصابات بنابلس واشتباكات مع الاحتلال في قباطية pic.twitter.com/VIdgOFKzkT — موقع عرب 48 (@arab48website) July 24, 2022

وفور انسحاب قوات الاحتلال تمكنت طواقم الإسعاف من الوصول إلى البيت المستهدف وانتشال الشابين صبح والعزيزي اللذين كانا مصابين بجراح بالغة الخطورة، وأعلن عن استشهادهما بعد وصولهما لمستشفى رفيديا.

وخلف العدوان الإسرائيلي في مدينة نابلس دمارا كبيرا جراء استخدام القذائف الصاروخية.

إضراب شامل في نابلس وتعليق التعليم في جامعة النجاح

وعقب ذلك، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية عبر مكبرات الصوت في نابلس الإضراب الشامل اليوم حدادا على الشهيدين العزيزي وصبح. وأعلنت جامعة النجاح الوطنية تعليق الدوام لهذا اليوم، حدادا على أرواح الشهداء، بما يشمل الطلاب والعاملين.

ونعت كتائب شهداء الأقصى – كتيبة نابلس، الشهيدين وقالت إنهما من عناصرها، وارتقيا خلال اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال في نابلس.

آثار ما دمرته قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس

وأضافت الكتائب، في بيان لها، إن "الفعل الجهادي لمقاومينا سيزداد اشتعالا في ونابلس، وطولكرم، جنين وفي كل الضفة مع عطاء الشهداء الذي لا ينضب، كتعبير أصيل عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي لا يقبل الاستسلام، ولا يحبط من عزائمه".

وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نابلس.

وحمل الشيخ الاحتلال مسؤولية تداعيات هذه الجريمة، وأكد ان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني هي الكفيلة بوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب بحقه.

بدورها، وجهت حركة "حماس" التحية إلى شباب المقاومة الذين هبوا في استبسال عظيم وتصدوا لاقتحام الاحتلال لمدينة نابلس بكل عنفوان واقتدار.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع في تصريح، إن مواجهات نابلس وتصدي أهلها للاحتلال بروح قتالية عالية، دليل على بسالة وقدرة شعبنا على استمرار ثورته المتصاعدة ونضاله ضد المحتل الصهيوني.

وأضاف "هذه المواجهات المستمرة تبرهن على أن ثورة شعبنا لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال وستظل نابلس وجنين وكل مدن الضفة عصية عن الانكسار، وستواصل مقاومتها حتى إفشال أهداف الاحتلال وكنسه عن كل أراضينا".

اشتباكات في قباطية

وفي محافظة جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة قباطية، حيث استهدفت قوات الاحتلال بإطلاق نار خلال اقتحامها للبلدة.

وبلغ عن إصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة الظهر خلال المواجهات مع الاحتلال في قباطية.