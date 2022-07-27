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بدءا من الأسبوع المقبل: ارتفاع سعر الكهرباء بـ8.6%

تاريخ النشر: 27/07/2022 - 21:23

بدءا من الأسبوع المقبل: ارتفاع سعر الكهرباء بـ8.6%
محطة كهرباء في النقب، توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت سلطة الكهرباء الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، غت زيادة في أسعار الكهرباء بدءا من الأسبوع المقبل، ليرتفع بذلك سعر الكهرباء للمستهلك المحلي العادي بنسبة تقدر بـ8.6%.

وكانت الشركة قد أعلنت قبل نحو الشهر عن إمكانية رفع أسعار الكهرباء بـ9.6%.

ويصل الارتفاع الأصلي لأسعار الكهرباء إلى 15% بعد أن سجّل سعر الفحم الحجري قفزة حادة بلغت 160%.

وقررت الهيئة المخولة بضبط أسعار الكهرباء والمحروقات رفع الأسعار تدريجيا بدءًا من آب/ أغسطس المقبل وحتى عام 2026.

وسيكون الارتفاع الأول بأسعار الكهرباء 8.6% بدءًا من آب/ أغسطس، وذلك مدفوعا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لارتفاع أسعار المحروقات والفحم وبالتالي أدى لارتفاع أسعار في قطاع الطاقة.

وهذا هو الارتفاع الثاني لأسعار الكهرباء بعد أن أعلنت سلطة الكهرباء، بداية العام الجاري، عن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 5.7%، إلا أنها ارتفعت فعليا بنسبة 2.5% بعد خفض ضريبة الاستهلاك على الفحم.

ويشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى غلاء أسعار منتجات وخدمات كثيرة أخرى، ما ينذر بإمكانية ارتفاع نسبة التضخم المالي مجددا.

وقبل ارتفاع أسعار الكهرباء، كانت قد ارتفعت أسعار الخبز والوقود وبلغ سعر لتر بنزين 95 أوكتان 8.08 شيكل، كما ارتفع سعر الحليب الذي يبيعه مربو الأبقار لمعامل الألبان، بنسبة 13%.

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#شركة الكهرباء
#سلطة الكهرباء
#أسعار الكهرباء

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