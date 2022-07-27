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7 إصابات إحداها حرجة جرّاء حادث طرق في الضفة

تاريخ النشر: 27/07/2022 - 18:58

7 إصابات إحداها حرجة جرّاء حادث طرق في الضفة
من موقع الحادث
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 7 أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، جرّاء حادث طرق وقع بين مركبتين إسرائيلية وأخرى فلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الأربعاء.

وعُلِم أن الحادث وقع على شارع رقم 60 الذي يمرّ معظمه بمناطق الضفة الغربية كالخليل وبيت لحم ورام الله وجنين، بإلإضافة إلى القدس. ووقع الحادث بالقرب من نابلس.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى المكان، بإصابة فلسطينييْن بجراح متوسطة، موضحا أنهما نُقلا إلى أحد مشافي الضفة، لاستكمال تلقي العلاج.

من مكان وقوع الحادث

في المقابل، أشارت وسائل الإعلام الإسرائلية إلى إصابة طفل يبلغ من العمر 7 أعوام بجراح حرجة، تمّ نقله بواسطة مروحيّة استُدعيت لمكان وقوع الحادث، لافتة إلى أن عمليات إنعاش تُجرى له، في محاولة للإبقاء على حياته.

وأشار الطاقم الطبيّ إلى إصابة طفلين آخريْن، وشابة في الثلاثين من عمرها، بجراح، وأوضح أن ثلاثتهم كانوا فاقدي الوعي. وبعد ذلك بوقت وجيز، أُعلن أن إحدى المصابين، هي طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، وقد أُصيبت بجراح خطيرة.

واستُدعيت إلى المكان مروحيّتان، للمساعدة في نقل المصابين للمشافي.

ولم تُعرَف بعد، الأسباب التي أدّت إلى وقوع الحادث.

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#حادث طرق
#إصابات
#شارع 60
#اصطدام مركبتين

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