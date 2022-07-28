مصرع ثلاثة أشخاص في حادث طرق على شارع 6

لقي ثلاثة أشخاص مصارعهم، مساء اليوم، الخميس، في حادث طرق وقع على شارع رقم 6 قرب مخرج "كريات غات"، جنوب البلاد.

وعُلم أن الضحايا هم رجل وامرأة في سنوات الأربعين، بالإضافة إلى رجل في الثلاثينات من عمره.

ولم تعرف هوية الضحايا بعد.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إغلاق شارع 6 أمام حركة المرور المتجهة جنوبا من مخرج "غريات غات".

وفي وقت سابق، اليوم، لقي مواطنان اثنان من إسرائيل، مصرعهما، في حادث طرق وقع قرب مدينة نوبيع في محافظة جنوب سيناء المصرية، وأصيب خمسة آخرون.

وبلغت حصيلة ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام 2022 الجاري حتى أمس، الأربعاء، 192 ضحية بينهم 66 عربيا، وفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن سلطة الأمان على الطرق.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 38 سائق دراجة نارية لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة منذ مطلع العام الجاري.

وفي العام 2021، لقي 364 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020، و110 ضحايا في العام 2019.