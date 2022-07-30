وزارة التعليم الفلسطينية: نسبة النجاح بالثانوية العامة بلغت 68%

أعلن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، صباح اليوم، السبت، نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"، وقالت إن نسبة النجاح في كل الفروع في عموم المحافظات الفلسطينية، بلغت 68.12%.

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمد عواد، في مؤتمر صحافي خاص بإعلان النتائج عقده بمقر هيئة الاذاعة والتلفزيون في مدينة رام الله، إن 85300 طالب وطالبة تقدموا للامتحان، نجح منهم 58107، بنسبة بلغت 68.12%.

وأشار عواد إلى "حرص الوزارة على توفير وتوحيد العوامل التعليمية وفق أقصى امكانيتها ولجميع الطلبة، فهي تراعي الخصوصية الدينية، والصحية، إذ توفر المواءمات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظّم الامتحان للأسرى داخل معتقلات الاحتلال، وتفتح القاعات للطلبة المرضى في المستشفيات وفق إجراءات ناظمة للامتحان".

وقال إن "الوزارة اتخذت هذا العام عددًا من القرارات الضرورية اللازمة للحفاظ على مكانة الامتحان ومصداقيته وموثوقيته، كتلك التي تتعلق بطبيعة الأسئلة وغيرها من الأمور، بما يحافظ على مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص ومراعاة الفروق الفردية، والقدرات المختلفة لدى الطلبة، إضافة إلى إجراءات وقائية أخرى، كان هدفها الحفاظ على وحدة الامتحان في الوطن بكافة محافظاته، وفي عاصمتنا الأبدية القدس الشريف، التي يحاول الاحتلال عبثًا فرض أمر واقع فيها بإحلال منهجه الاحتلالي على حساب المنهاج الوطني".

وأهدى عواد هذا النجاح لأرواح "شهدائنا الأبرار الأكرم منّا جميعا، وخاصة من استعدوا لتأدية الامتحان وفارقونا سواء قبل بدء الامتحان أو خلاله أو بعد الانتهاء منه من طلبة الثانوية العامة وهم: الشهيد كامل عبد الله كامل علاونة، والشهيد معتصم محمد طالب عطا الله، والشهيدة حنان محمود عبد الرؤوف خضور، ولأسرانا البواسل عنوان الصمود، ولجرحانا الصابرين، ولأهلنا الصامدين المرابطين في القدس".

أوائل الفرع العلمي: لقد حصل الطلبة التالية أسماؤهم على "الأول مكرر"؛ بمعدل 99.7%:

أنس نبيل سليم الحرازين؛ مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين، شرق غزة.

أنس نبيل سليم الحرازين

حلا عبدالله نمر زيد الكيلاني؛ مدرسة بنات يعبد الثانوية، جنين.

حلا عبدالله نمر زيد الكيلاني

زيد عبد الحميد حسن عواودة؛ مدرسة ذكور الشهيد أبو جهاد، جنوب الخليل.

زيد عبد الحميد حسن عواودة

مروة محمد عبد الحميد عيسى؛ مدرسة شهداء رفح الثانوية للبنات، رفح.

مروة محمد عبد الحميد عيسى

أما الأول على الفرع الأدبي فهو الطالب:

محمد خليل حسين عرفات من شرق غزة، بمعدل 99.6%.

ولأول مرة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن نتائج التوجيهي، أعلنت الوزارة عن أسماء العشرة الأوائل في الفرعين العلمي والأدبي من طلاب مدينة القدس المحتلة، من باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك في ظل استهداف سلطات الاحتلال لمدارس القدس بحجة أن منهاجها التعليمي "مناهض" لإسرائيل.

وقال عواد إنه "انتصارا لإخوتنا وأحبتنا في القدس، نعلن العشرة الأوائل لأول مرة من باحات المسجد الأقصى المبارك في الفرعين العلمي والأدبي"، وأعلن النتائج محمد سالم من وزارة التربية.