الحبس الفعلي 58 شهرا لمحام على خلفية إطلاق نار على منزل الضابط حكروش

فرضت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، الحبس الفعلي لمدة 58 شهرا الحكم على المحامي أسامة خطيب (34 عاما)، من سكان كفر كنا، إثر إدانته بإطلاق النار على منزل الضابط جمال حكروش، كما غرمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ 6 آلاف شيكل وتعويض مالي لحكروش قدره 15 ألف شيكل.

وصرحت المحامية باتال إيريز ليفينسكي التي ترافعن للدفاع عن خطيب أن "المتهم اعترف بما نسب إليه من تهم، وأعرب عن ندمه لما فعل، والمحكمة المركزية أصدرت حكما بالسجن الفعلي لمدة 58 شهرا عليه، وندرس قرار المحكمة بعناية، ونفحص ما الخطوات القضائية التي سنتخذها لاحقا".

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لائحة اتهام ضد المحامي أسامة خطيب (33 عاما) من كفر كنا، ومحمد أبو سمرة من حيفا (21 عاما)، على خلفية إطلاق النار على منزل الضابط حكروش بكفر كنا.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المحامي خطيب أطلق النار على منزل الضابط حكروش بكفر كنا، قبل نحو شهرين، وأن أبو سمرة كان برفقته وقدم له المساعدة".

ووفقا للائحة الاتهام فإن "خطيب شعر بالغضب تجاه حكروش بعد تدخله في خلاف عائلي بالقرية ضد مصلحته". ولذلك، حسب الادعاء، فإنه "تواصل مع أبو سمرة، وتزود ببندقية M-16 ومشطي ذخيرة. وفي يوم 10 أيلول/ سبتمبر، التقى الاثنان في حرش 'بيت كيشتط"، استبدلا لوحة الترخيص بسيارة أبو سمرة، وتركا في سيارة خطيب الهاتفين الخليويين التابعين لهما، وجهزا البندقية وسافرا صوب منزل حكروش".

وجاء في لائحة الاتهام أن "أبو سمرة قاد السيارة، وبتوجيه من خطيب أوقفها قرب بيت حكروش، ونزل خطيب من السيارة وأطلق 5 عيارات نارية على بوابة موقف السيارات واخترقتها إلى الأعلى من سيارة حكروش وأصابت الجدار. وكان حكروش وزوجته داخل المنزل، في ذلك الوقت. ودفع خطيب لمساعده أبو سمرة مبلغ 2000 دولار مقابل ذلك".