اللد: اعتقال مشتبه بالضلوع في قتل رباب أبو صيام فور عودته من خارج البلاد

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مشتبها بالضلوع في جريمة قتل الشابة رباب أبو صيام من مدينة اللد، أمام أعين أطفالها في ساحة منزل عائلتها في اللد، الأسبوع الماضي.

ولفتت التقارير إلى أن المعتقل كان خارج البلاد عند ارتكاب الجريمة، يوم الثلاثاء 26 تموز/ يوليو الماضي؛ وجرى اعتقاله فور وصوله إلى البلاد بعد مكوثه لفترة قصيرة في الخارج.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، قد أشارت في وقت سابق، مساء اليوم، إلى تطورات في مجريات التحقيق بجريمة قتل أبو صيام (30 عاما)، التي ارتكبت قبل ثمانية أيام في اللد.

وأشارت التقارير التي وردت من مدينة اللد، في أعقاب الجريمة، إلى أن طليق الضحية أبو صيام الذي هددها بالقتل في أكثر من مناسبة، وهرب إلى خارج البلاد قبل اقتراف الجريمة.

ونجت رباب من محاولتي كانت آخرها في شباط/ فبراير الماضي، غير أن الشرطة لم تعتقل أي مشتبه بهم، بزعم عدم توفر الأدلة. في المقابل، حاولت الشرطة إجبار أبو صيام بالمكوث في ملجأ للنساء المعنفّات، عوضا عن توفير الحماية لها.

ووفقا لمصادر إعلامية فإن طليق الضحية بعث برسائل تهديد نصيّة إلى رباب، قبل نحو أسبوع من الجريمة، وهو خارج البلاد.

وكانت عائلة أبو صيام قد أعربت عن غضبها إزاء مقتل ابنتها وعدم توفير الحماية لها على الرغم من التهديدات التي تلقتها على حياتها والشكاوى التي قدمتها للشرطة.

والضحية، وهي منفصلة عن زوجها، وأم لثلاث بنات، كانت تعمل مدرّسة في إحدى المدارس بمدينة اللد، إلا أنها اضطرت لترك عملها وانتقلت للسكن في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بسبب التهديدات بقتلها.

وعادت رباب قبل الجريمة بأيام قليلة إلى اللد، وتعرضت للقتل في جريمة إطلاق نار، إذ استهدفها القاتل في ساحة منزلها الواقع في شارع "بن يهودا" في اللد.

وذكر شهود عيان أن مجرما كان يرتدي زيا أسود اقتحم الساحة، وهو مقنع، وأطلق النار على أبو صيام، فأصابت ثلاث رصاصات رأسها وثلاث أخرى جسدها، وكانت طفلتها ابنة العامين في حضنها، وحاولت والدتها الدفاع عنها إلا أن المجرم دفعها بقوة وطرحها أرضا.

ووثّقت كاميرات المراقبة جريمة القتل، إذ وصلت سيارة بيضاء إلى الشارع أمام منزل أبو صيام في اللد، وترجّل منها شخص وأطلق النار على الضحية، ثم عاد إلى السيارة وفرّ هاربا من المكان.

ومنذ مطلع العام الجاري 2022، قُتلت 7 نساء عربيات في البلاد في جرائم قتل مختلفة، فيما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي نفذت غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية 63 قتيلا وقتيلة.