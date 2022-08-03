مصرع شاب من النقب جرّاء تعرّضه للغرق في عسقلان

لقي شاب في الثلاثين من عمره، من النقب، مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، جرّاء تعرّضه للغرق في أحد شواطئ مدينة عسقلان (أشكلون).

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى الشاطئ، في بيان، بأنّ أفراده نقلوا الشاب إلى مشفى "برازيلاي" في أشكلون، بالتزامن مع إجراء محاولات إنعاش، فيما كانت حالته حرجة.

وأُعلِنت وفاة الشاب في المشفى، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل.

وذكر أفراد الطاقم الطبيّ، أنهم وفور وصولهم للشاطئ، قد رأوا شابا فاقدا للوعي، وبدون نبض وبدون القُدرة على التنفُّس، كان قد انتُشِل من البحر بعد تعرّضه للغرق.

وأفاد البيان بأن الأشخاص المتواجدين في المكان، قد باشروا في إجراء محاولات إنعاش للشاب، قبل وصول الطاقم الطبيّ.

ويأتي حادث الغرق الأربعاء، بعد أربعة أيام من العثور على جثة رائد محاميد من مدينة أم الفحم، وذلك بعمق 32 مترا في بحيرة طبرية، وبمكان يبعد نحو 200 متر عن المكان الذي فقدت آثاره فيه، قبل أن يُعثَر على جثّته بتسعة أيام.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 66 شخصا قد لاقوا مصارعهم في حوادث غرق في مواسم السباحة على شواطئ البلاد خلال العامين 2020 و2021، ومنذ نيسان/ أبريل ولغاية اليوم.

ومنذ بدء موسم السباحة في نيسان/ أبريل الماضي، ولغاية اليوم، قدمت طواقم الإسعاف الرعاية الطبية والإنقاذ لنحو 150 شخصا غرقوا وانتشلوا من البحر والبرك المختلفة. وأظهرت الإحصاءات أن 19 شخصا غرقوا حتى الموت، و5 في حالة حرجة، و8 في حالة خطيرة، و19 في حالة متوسطة، بينما وُصفت حالات 74 شخصا بالطفيفة.