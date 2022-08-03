  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع شاب من النقب جرّاء تعرّضه للغرق في عسقلان

تاريخ النشر: 03/08/2022 - 21:38

مصرع شاب من النقب جرّاء تعرّضه للغرق في عسقلان
من الشاطئ الذي غرق فيه الشاب
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي شاب في الثلاثين من عمره، من النقب، مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، جرّاء تعرّضه للغرق في أحد شواطئ مدينة عسقلان (أشكلون).

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى الشاطئ، في بيان، بأنّ أفراده نقلوا الشاب إلى مشفى "برازيلاي" في أشكلون، بالتزامن مع إجراء محاولات إنعاش، فيما كانت حالته حرجة.

وأُعلِنت وفاة الشاب في المشفى، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل.

وذكر أفراد الطاقم الطبيّ، أنهم وفور وصولهم للشاطئ، قد رأوا شابا فاقدا للوعي، وبدون نبض وبدون القُدرة على التنفُّس، كان قد انتُشِل من البحر بعد تعرّضه للغرق.

وأفاد البيان بأن الأشخاص المتواجدين في المكان، قد باشروا في إجراء محاولات إنعاش للشاب، قبل وصول الطاقم الطبيّ.

ويأتي حادث الغرق الأربعاء، بعد أربعة أيام من العثور على جثة رائد محاميد من مدينة أم الفحم، وذلك بعمق 32 مترا في بحيرة طبرية، وبمكان يبعد نحو 200 متر عن المكان الذي فقدت آثاره فيه، قبل أن يُعثَر على جثّته بتسعة أيام.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 66 شخصا قد لاقوا مصارعهم في حوادث غرق في مواسم السباحة على شواطئ البلاد خلال العامين 2020 و2021، ومنذ نيسان/ أبريل ولغاية اليوم.

ومنذ بدء موسم السباحة في نيسان/ أبريل الماضي، ولغاية اليوم، قدمت طواقم الإسعاف الرعاية الطبية والإنقاذ لنحو 150 شخصا غرقوا وانتشلوا من البحر والبرك المختلفة. وأظهرت الإحصاءات أن 19 شخصا غرقوا حتى الموت، و5 في حالة حرجة، و8 في حالة خطيرة، و19 في حالة متوسطة، بينما وُصفت حالات 74 شخصا بالطفيفة.

بودكاست عرب 48

#غرق
#النقب
#مصرع شاب
#أشكلون
#عسقلان
#حوادث الغرق

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: مصرع شخص في حادث طرق إثر ملاحقة بوليسيّة
النقب: مصرع شخص في حادث طرق إثر ملاحقة بوليسيّة

2022-08-03

التجمّع يغلق باب الترشح لقائمته الانتخابية ويعقد مؤتمره السبت
التجمّع يغلق باب الترشح لقائمته الانتخابية ويعقد مؤتمره السبت

2022-08-03

اللد: اعتقال مشتبه بالضلوع في قتل رباب أبو صيام فور عودته من خارج البلاد
اللد: اعتقال مشتبه بالضلوع في قتل رباب أبو صيام فور عودته من خارج البلاد

2022-08-03

الأكثر قراءة

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية في أفغانستان

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية في أفغانستان

2022-08-02
مَنْعُ ناي البرغوثي من دخول مصر وإلغاء حفلتيها

مَنْعُ ناي البرغوثي من دخول مصر وإلغاء حفلتيها

2022-08-02
كشف ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية

كشف ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية

2022-08-02
شهادات جنود إسرائيليين: إلغاء تصاريح للفلسطينيين وتدخل المستوطنين بهدم البيوت

شهادات جنود إسرائيليين: إلغاء تصاريح للفلسطينيين وتدخل المستوطنين بهدم البيوت

2022-08-02
الاحتلال يستنفر على جبهة غزة: غلق للطرقات ووقف للقطارات

الاحتلال يستنفر على جبهة غزة: غلق للطرقات ووقف للقطارات

2022-08-02