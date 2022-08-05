مصرع امرأة في حادث طرق قرب الشيخ دنون

لقيت امرأة، في الستينيات من عمرها، متأثرا بجراحها الخطيرة في حادث طرق على شارع 70 قرب بلدة الشيخ دنون، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:53، حول حادث طرق على شارع 70 قرب ’نتيف هشيارا’، وأقر الطاقم الطبي وفاة امرأة بعدما كانت فاقدة للوعي ودون علامات حياة".

وذكر مضمد من مكان الحادث، أن "الحديث حول حادث طرق مروّع بين مركبتين، إذ كانت المرأة فاقدة للوعي وعانت جروحا في منطقة الرأس في إحدى المركبتين، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتها في المكان، فيما كان مصاب في المركبة الأخرى وهو بوعيه الكامل".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان".