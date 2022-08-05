مصرع يزن زيتاوي من أم الفحم في حادث دهس

لقي الشاب يزن رائد زيتاوي من أم الفحم مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس من قبل سيارة في شارع وادي عارة 65 بالقرب من قرية عرعرة، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'الشارون' تلقى بلاغا، الساعة 01:41، عن إصابة عابر سبيل، في الثلاثينيات من العمر، في حادث دهس من قبل سيارة في شارع وادي عارة 65 بالقرب من قرية عرعرة مقابل مركز للشرطة. وأجرى مسعفون ومضمدون فحوصا طبية وأقروا وفاة المصاب في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق، أمس الخميس، أن 204 شخصا، بينهم 69 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 59 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية أمس.

يذكر أنه لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

وصرحت سلطة الأمان على الطرق، في وقت سابق، أن "العُرضة للإصابة في المجتمع العربي لا تزال كبيرة كل عام، إذ تنضاف كل أسبوع ضحايا في الشوارع وتدخل عائلات جديدة في دائرة الثكل الصعبة. يجب على وزارة المواصلات والأمان على الطرق أن تستثمر في معالجة شاملة لحوادث الطرق، معالجة البنى التحتية في بلدات المجتمع العربي، والاستثمار في توعية هادفة تجعل السائقين يقودون بصورة آمنة لا تشكل خطرا على أنفسهم وعلى بقية مستخدمي الطريق، وكذلك الاهتمام بزيادة الإجراء والتنفيذ، فمن خلال إجراء شامل ومدمج، فقط، بإمكاننا أن نواصل تقليص أعداد القتلى على الطرقات والشوارع".