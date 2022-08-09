نابلس: إصابات باشتباكات مسلحة لدى اقتحام الاحتلال لاعتقال إبراهيم النابلسي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس صباح اليوم، الثلاثاء، وسُمع صوت انفجار في البلدة القديمة، فيما ترددت أنباء محلية عن أن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة باتجاه منزل تحاصره، تابع للناشط إبراهيم النابلسي.

وتمكن النابلسي من الفرار من محاولة قوات الاحتلال اعتقاله، قبل أسبوعين، واستشهد حينها فلسطينيان، وخلال تشييع جثمانيهما بعد عدة ساعات، ظهر النابلسي في الجنازة.

وأصيب 30 مواطنا على الأقل بالرصاص الحي، وأفاد الهلال الأحمر بأن ثلاث إصابات خطيرة جدا، بعد اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس، وفقا لتقارير محلية.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا عل حارات الحبلة، والفقوس، والشيخ مسلم وأغلقت كافة مداخلها، كما انتشرت في شارعي فيصل وحطين في المدينة، واعتلى الجنود القناصة عددا من البنايات وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين.

وتحلق طائرات استطلاع إسرائيلية فوق البلدة القديمة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة ستة مواطنين بالرصاص الحي، إحداها بالصدر وصفت بالخطيرة جدا، كما منعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول إلى إحدى الاصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكا مسلحا دار بين مسلحين وقوات الاحتلال، وأنه وقعت عدة إصابات في صفوف الفلسطينيين، وشوهدت سيارات إسعاف تنقل جرحى من موقع الاشتباك.

وذكرت مصادر محلية أن أحد الجرحى أصيب خلال اشتباك في شارع فيصل في المدينة.

وشوهد تصاعد الدخان من داخل البلدة القديمة بنابلس عقب اقتحام قوات الاحتلال واندلاع اشتباكات. وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال تنتشر في عدة أحياء في البلدة القديمة في نابلس وأن الاشتباكات مستمرة.