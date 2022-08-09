كفر قاسم: وفاة مقداد شيخ ذيب متأثرا بإصابته في حادث طرق

فجعت كفر قاسم، اليوم الثلاثاء، بوفاة اللاعب الشاب مقداد كرامي شيخ ذيب (بدوي)، متأثرا بجروحه البالغة، جراء حادث طرق وقع يوم السبت الماضي على شارع 5.

وصرحت عائلتا فريج وبدوي، أمس، أن الشابين في العشرينيات من العمر، في حالة خطيرة إثر إصابتهما بحادث الطرق، إذ أنهما يرقدان في مستشفى "بيلنسون" بمدينة بيتح تكفا.

وذكرت مصادر طبية أن الشاب بدوي توفي، ظهر اليوم، فيما وصفت حالة صديقه فريج بالخطيرة.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق، أول من أمس، أن 207 شخصا، بينهم 70 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 61 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية أول من أمس.