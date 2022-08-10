  2. محليات
  3. أخبار محلية

تمديد اعتقال الشيخ يوسف الباز حتى انتهاء الإجراءات القضائية

تاريخ النشر: 10/08/2022 - 15:00

تمديد اعتقال الشيخ يوسف الباز حتى انتهاء الإجراءات القضائية
من المحكمة باللد، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

مددت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأربعاء، اعتقال إمام المسجد العمري (الكبير) في المدينة، الشيخ يوسف الباز (64 عامًا)، لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

وجاء القرار بعد الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع، الأسبوع الماضي، على قرار المحكمة الذي مدد اعتقال الباز بطلب من النيابة العامة الإسرائيلية، فيما رفضت المحكمة طلب الدفاع، وأبقت على اعتقال الباز حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وقال عضو طاقم الدفاع الموكل بالدفاع عن الباز، المحامي خالد زبارقة، لـ"عرب 48" إن "القرار يعد خاطئا على المستوى القانوني وهو ظالم ويتنافى مع الأسس القانونية المتبعة في هذه الملفات، إذ أنني أعتبر أن هذا القرار هو الأول من نوعه في المحاكم الإسرائيلية، والذي يتيح اعتقال شخص بسبب التعبير عن رأيه".

وأضاف زبارقة أنه "من الواضح أن هناك أياد خفية تقرر هذه القرارات التي لا تعتبر قانونية، وإنما تقرر لاعتبارات سياسية بحتة، ومن الواضح أن الدولة تريد طمس رواية الشيخ يوسف الباز وصوته، وذلك من خلال الاعتقال والقمع. القرار تجسيد للحكم العسكري الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية على الوجود العربي في هذه البلاد".

الشيخ يوسف الباز

وكان الباز قد اعتُقل يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي من بيته في مدينة اللد، وذلك بادعاء "التحريض على قوات الأمن"، وجاء ذلك بسبب خطاب كان قد ألقاه في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس.

ويواجه الباز ملفين قضائيين يتمحوران حول مزاعم بـ"التحريض"، الأول خلال أحداث "هبة الكرامة"، التي اندلعت في أيار/ مايو 2021، والثاني حول ادعاءات "التحريض على قوات الأمن"، في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان الأخير.

وكانت محكمة الصلح في الرملة قد فرضت، يوم 14 حزيران/ يونيو الجاري، الحبس الفعلي لمدة 20 شهرا على الباز، بعد أن أدانته، يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2018، بزعم "الاعتداء على مواطن يهودي من اللد".

ويُعدُّ الباز أحد القياديين البارزين في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.

جمعة الزبارقة والمحامون رمزي كتيلات ورئيس أبو سيف وخالد الزبارقة (عرب 48)

بودكاست عرب 48

#محاكم
#اللد
#يوسف الباز
#ملاحقات سياسية
#حظر الحركة الإسلامية

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شعارات معادية للعرب في موقع عمل قرب حيفا
شعارات معادية للعرب في موقع عمل قرب حيفا

2022-08-10

سائق حافلة أنزل الركاب الفلسطينيين إثر اعتراض اليهود
سائق حافلة أنزل الركاب الفلسطينيين إثر اعتراض اليهود

2022-08-10

مصرع شخصين في حادثي طرق بالقدس
مصرع شخصين في حادثي طرق بالقدس

2022-08-10

الأكثر قراءة

عشرات الآلاف يشيعون جثامين شهداء نابلس

عشرات الآلاف يشيعون جثامين شهداء نابلس

2022-08-09
من هو الشهيد إبراهيم النابلسي؟

من هو الشهيد إبراهيم النابلسي؟

2022-08-09
شهيد وإصابات خطيرة بقمع الاحتلال مسيرات في الضفة

شهيد وإصابات خطيرة بقمع الاحتلال مسيرات في الضفة

2022-08-09
الأسير بسّام السّعدي يروي تفاصيل التنكيل به: شبح لساعات وهو معصوب العينين

الأسير بسّام السّعدي يروي تفاصيل التنكيل به: شبح لساعات وهو معصوب العينين

2022-08-09
السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار

السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون"

2022-08-09