القدس: مصرع امرأة وطفلتين وعدة إصابات إثر انحراف حافلة عن مسارها

لقيت امرأة وطفلتين مصارعهن وأصيب آخرون بجروح متفاوتة إثر انحراف حافلة ركاب تابعة لشركة "إيجد" عن مسارها قرب مجمع تجاري في شارع "شمغار" في مدينة القدس، مساء اليوم الخميس.

وحسب المعلومات الأولية الواردة، فإن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها إثر خلل في الفرامل، على ما يبدو، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وارتطامها بمحطة ودهس عدد من الأشخاص في المكان.

واستدعيت طواقم الإنقاذ والإسعاف إلى المكان، وعملت على تخليص عدد من العالقين في مكان الحادث.

وأقرت الطواقم الطبية وفاة امرأة، في الثلاثينيات من عمرها، وطفلة (3 سنوات)، متأثرين بجراحهما الخطيرة، ولاحقا جرى إقرار وفاة طفلة أخرى (7 سنوات) بعد تخليصها من تحت الحافلة.

كما قدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية لستة مصابين وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، فيما وصفت حالة اثنين بالمتوسطة بينما الآخرين بالطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، في حين تجري أعمال بحث عن عالقين تحت الحافلة.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في حيثيات الحادث.