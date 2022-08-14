هجوم إسرائيلي على مواقع في طرطوس السورية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، هجوما على مواقع في محافظة طرطوس السورية، بحسب تقارير محلية، فيما أفادت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري ("سانا")، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ"أهداف معادية (لم تحددها) في سماء طرطوس".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف طرطوس الجنوبي"، وذلك بعد أن كان قد أشار إلى "دوي انفجارات مجهولة في محافظة طرطوس" غربي سورية.

وبحسب "سانا"، فإن العدوان الإسرائيلي استهدف مواقع في طرطوس وفي سلسلة جبال القلمون بالقرب من الحدود اللبنانية.

وذكر المرصد أن الصواريخ الإسرائيلية "سقطت في محيط قرية أبو عفصة، وفي قاعدة دفاع جوي ورادار في المنطقة"، وقال إن "عدة انفجارات عنيفة دوت في المواقع، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإنقاذ الجرحى، دون معرفة عدد الخسائر البشرية حتى الآن".

#المرصد_السوري

إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف طرطوسhttps://t.co/kSf4lEh7T7 — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) August 14, 2022

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي أطلق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية تجاه طرطوس، الأمر الذي أكدته قناة "الجزيرة"، التي أفادت بأن "طائرات إسرائيلية تطلق صواريخ باتجاه سورية من الأجواء اللبنانية".

ولاحقا، أوضحت وكالة الإعلام الرسمية التابعة للنظام السوري ("سانا") أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لأهداف معادية (لم تحددها) في سماء طرطوس"، وذلك بعد أن كانت قد أشارت إلى "سماع دوي انفجارات في سماء المحافظة ويجري التحقق من طبيعتها وأسبابها".

وفي وقت سابق، أكدت تقارير سورية سماع دوي انفجارات في محافظة طرطوس على الساحل السوري، مساء اليوم، فيما أشارت تقارير وردت في وسائل إعلام سورية ولبنانية، إلى هجوم إسرائيلي استهدف مواقع في طرطوس.

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