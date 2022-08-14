  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال مسؤول من اللقية للاشتباه به في تعنيف زوجته

تاريخ النشر: 14/08/2022 - 22:50

اعتقال مسؤول من اللقية للاشتباه به في تعنيف زوجته
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، اعتقال شخص من اللقية في الخمسينيات من عمره، للاشتباه به "في تعنيف زوجته والضلوع بمخالفات أخرى".

وقالت الشرطة، في بيان مقتضب، إن المعتقل يشغل منصبا عاما في إحدى بلدات النقب (لم تحددها).

وسيتم عرض المشتبه به، يوم الإثنين، على محكمة الصلح في بئر السبع، للنظر بتمديد اعتقاله.

وقُتلت 7 نساء عربيات في البلاد، في جرائم قتل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم؛ فيما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي نفذت غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية 64 قتيلا وقتيلة.

وكانت آخر ضحايا جرائم قتل النساء في المجتمع العربي، رباب أبو صيام (30 عاما)، وهي منفصلة عن زوجها، وأم لثلاث بنات، كانت تعمل مدرّسة في إحدى المدارس بمدينة اللد، إلا أنها اضطرت لترك عملها وانتقلت للسكن في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بسبب التهديدات بقتلها.

وعادت أبو صيام إلى اللد قبل أيام من تعرضها للقتل بإطلاق النار، في 26 تموز/ يوليو 2022، وذلك أمام أعين أطفالها خلال تواجدها في ساحة منزل عائلتها في مدينة اللد. ولاحقا، أعلنت الشرطة عن اعتقال طليق الضحية للاشتباه بضلوعه في الجريمة.

بودكاست عرب 48

#العنف ضد النساء
#النقب
#اللقية

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة جرّاء إطلاق نار في جديدة المكر
إصابة خطيرة جرّاء إطلاق نار في جديدة المكر

2022-08-14

تظاهرة أمام مستشفى "سوروكا" نصرة للشيخ يوسف الباز
تظاهرة أمام مستشفى "سوروكا" نصرة للشيخ يوسف الباز

2022-08-14

إصابة خطيرة لشاب في حادث دهس قرب الصفصاف
إصابة خطيرة لشاب في حادث دهس قرب الصفصاف

2022-08-14

الأكثر قراءة

مؤتمر الجبهة: لا تغيير في الثلاثية الأولى لقائمة المرشحين

مؤتمر الجبهة: لا تغيير في الثلاثية الأولى لقائمة المرشحين

2022-08-13
تقديرات الجيش الإسرائيلي:

تقديرات الجيش الإسرائيلي: "الهدوء" قد يطول في غزة

2022-08-13
باقة الغربية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

باقة الغربية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2022-08-13
مصرع شاب من الطيبة إثر تعرضه لصعقة بالكهرباء

مصرع شاب من الطيبة إثر تعرضه لصعقة بالكهرباء

2022-08-13
حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

2022-08-13