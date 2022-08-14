اعتقال مسؤول من اللقية للاشتباه به في تعنيف زوجته

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، اعتقال شخص من اللقية في الخمسينيات من عمره، للاشتباه به "في تعنيف زوجته والضلوع بمخالفات أخرى".

وقالت الشرطة، في بيان مقتضب، إن المعتقل يشغل منصبا عاما في إحدى بلدات النقب (لم تحددها).

وسيتم عرض المشتبه به، يوم الإثنين، على محكمة الصلح في بئر السبع، للنظر بتمديد اعتقاله.

وقُتلت 7 نساء عربيات في البلاد، في جرائم قتل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم؛ فيما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي نفذت غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية 64 قتيلا وقتيلة.

وكانت آخر ضحايا جرائم قتل النساء في المجتمع العربي، رباب أبو صيام (30 عاما)، وهي منفصلة عن زوجها، وأم لثلاث بنات، كانت تعمل مدرّسة في إحدى المدارس بمدينة اللد، إلا أنها اضطرت لترك عملها وانتقلت للسكن في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بسبب التهديدات بقتلها.

وعادت أبو صيام إلى اللد قبل أيام من تعرضها للقتل بإطلاق النار، في 26 تموز/ يوليو 2022، وذلك أمام أعين أطفالها خلال تواجدها في ساحة منزل عائلتها في مدينة اللد. ولاحقا، أعلنت الشرطة عن اعتقال طليق الضحية للاشتباه بضلوعه في الجريمة.