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القدس: 7 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار

تاريخ النشر: 14/08/2022 - 03:00

القدس: 7 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار
من المكان (تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب 7 أشخاص، على الأقل، بجراح وصفت حالة 3 منهم بأنها خطيرة في عملية إطلاق نار بموقعين منفصلين أحدهما على حافلة قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس، بعد منتصف ليل السبت – الأحد.

وحسب المعلومات الواردة، فإن عملية إطلاق النار استهدفت مجموعة من الحريديين بعد خروجهم من الطقوس التلمودية في باحات حائط البراق.

وورد عن الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 01:24، حول إطلاق نار على حافلة في البلدة القديمة بالقدس، وحسب المعلومات الأولية قدم طاقم طبي العلاجات لمصابين عانيا جروحا خطيرة في المكان".

ووفقا للمصدر الطبي نفسه، فإن طواقمه تعاملت مع سبعة مصابين بإطلاق نار من موقعين منفصلين، بينهم 6 أشخاص وامرأة إذ وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة بينما الآخرين بالمتوسطة والطفيفة.

وجاء في التفاصيل، أن أحد موقعي إطلاق النار كان باتجاه حافلة في شارع "معليه هشلوم"، بينما الآخر في مدخل موقف مقام النبي داود، وكلاهما قريبان من بعضهما.

وحسب رواية أحد المضمدين، فإنه "مع وصولهم إلى المكان كانت حافلة تقل ركابا في وسط الشارع، وفي المكان قدمنا العلاجات الأولية لمصابين اثنين في الحافلة عانيا جروحا في القسم العلوي من جسديهما، وعند مدخل مقام النبي داوود قدمنا العلاجات لخمسة مصابين بينهم امرأة، وعلى الفور قمنا بنقل المصابين إلى المستشفى إذ وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة بينما الآخرين بالمتوسطة حتى الطفيفة".

وشهدت البلدة القديمة استنفارا من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية في أعقاب عملية إطلاق النار، وأغلقت عدة شوارع وداهمت عدة مناطق من بينها بلدة سلوان بحثا عن المنفذ.

وقال الناطق باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، إن "عملية القدس البطولية والشجاعة رد فعل طبيعي على عربدة الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

وذكر مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة، محمد البريم "نبارك العملية البطولية في القدس ونعتبرها الرد المباشر على جرائم العدو الصهيوني ومجازره في قطاع غزة ونابلس وجنين وكل شبر من أرض فلسطين المباركة وضربة للمنظومة الأمنية والعسكرية لكيان العدو".

بودكاست عرب 48

#القدس
#عملية إطلاق نار
#حائط البراق
#البلدة القديمة

القدس: 7 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار

القدس: 7 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار

القدس: 7 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار

القدس: 7 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار

القدس: 7 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار

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