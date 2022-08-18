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دبورية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 18/08/2022 - 22:26

دبورية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار
توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب شاب (20 عاما) بجراح وصفت بالـ"خطيرة"، مساء الخميس، إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة دبورية.

وعُلم أن الشاب استهدف من قبل مجهولين حين تواجد داخل سيارة خاصة، في إحدى شوارع بلدة دبورية.

ونقل المصاب إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج، فيما أكدت طواقم الإسعاف أن حالته "خطيرة".

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن الجناة.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الجريمة ارتكبت على خلفية الصراع بين منظمات إجرامية.

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#جريمة إطلاق نار
#دبورية

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