إدانة دول أوروبية لاقتحام الاحتلال مؤسسات حقوقية: خفض مقلق لحيز المجتمع المدني الفلسطينيّ

أعربت تسع دول أوروبية، منها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، الجمعة، عن "قلقها العميق" إثر إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مكاتب منظّمات أهليّة فلسطينيّة في الضفة الغربية المحتلة، تتّهمها سلطات الاحتلال بأنّها "إرهابية".

وفي بيان مشترك، كتب المتحدّثون باسم وزارات خارجية الدول التسع: "نشعر بقلق عميق من المداهمات التي حصلت صباح 18 آب/ أغسطس، في إطار الخفض المقلق لحيز المجتمع المدني".

وأضافوا أن "هذه التصرفات غير مقبولة إطلاقا". ومن الدول؛ ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى إسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيرلندا والدنمارك.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأغلقت مكاتب سبع جمعيات أهلية حقوقية فلسطينية.

ومن المنظمات، ست منظمات أهلية، تم تصنيفها على أنها "إرهابية" في عام 2021 ومنظمة Health Work Committee التي يزعم الاحتلال أنها مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأكدت الدول الأوروبية، التسع، أن "مجتمعا مدنيا حرا وقويا ضروري لتعزيز القيم الديمقراطية ومن أجل حل الدولتين".

وذكرت أنه "لم يتم تلقي معلومات جوهرية من إسرائيل تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنهامنظمات إرهابية".

وأكدت أنه "إذا تم تقديم أدلة مقنعة على عكس ذلك، سنتصرف على هذا الأساس".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أنها أدرجت على قائمتها "للمنظمات الإرهابية" ست منظمات فلسطينية أهلية، زعمت أنها مرتبطة على حدّ قولها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو قرار انتقدته منظمات حقوق الإنسان.

ونفت جميع هذه المنظمات وجود صلات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

كما أعربت الولايات المتحدة، الخميس، عن "قلقها" من هذه الخطوة.