الحركة الأسيرة تطلق حراكا لمواجهة تصعيد الاحتلال

قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم السبت، خوض حراك جديد بدءًا من مطلع الأسبوع الجاري، عبر "خطوات تكتيكية"، تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام، تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال.

وتستعد الحركة الأسيرة لاستئناف معركتها مع مصلحة سجون الاحتلال، بعد التنصل من جملة "التفاهمات" التي تمت التوصل إليها في آذار/ مارس الماضي، والتي على إثرها أوقف الأسرى حراكهم الإستراتيجي آنذاك.

وأعلن الأسرى، اليوم السبت، إعادة تفعيل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، لمواجهة الهجمة الإسرائيلية ضدهم وتنكر سلطات الاحتلال للاتفاقات التي تم التوصل إليها في آذار/ مارس الماضي.

وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا، بدء فعالياتها مطلع الأسبوع، "عبر خطوات تكتيكية تستمر أسبوعين وتنتهي بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال".

وأوضحت الحركة الأسيرة أن "الحراك يبدأ بالإضراب يومي الإثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة السجون لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها".

وأكدت أن "إدارة سجون الاحتلال تراجعت عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في آذار/ مارس الماضي، وعادت لقرارها بالتنكيل بالأسرى عمومًا وبأسرى المؤبدات خصوصًا".

وأوضحت الحركة الأسيرة أن من أشكال التنكيل التي تتبعها سلطات الاحتلال "النقل التعسفي كل 6 أشهر، لتفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرِضَ عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر، حيث أن غالبية الأسرى اقتربوا من عامهم الـ20".

ودعا الأسرى "الشعب الفلسطيني وفصائله الحية والمقاومة للوقوف إلى جانبهم في هذه المعركة". وكانت الحركة الأسيرة قد أكدت، يوم الثلاثاء الماضي، أن "المشاورات بين كافة الفصائل تتم بشكل مكثف"، وأنه "تقرَّر بدء التصعيد مع مطلع شهر أيلول القادم".

وقال البيان إن "الحركة الاسيرة تراهن على أبناء شعبنا، بأن تكون المواجهة هذه المرة مختلفة، وقادرة على مواجهة الحقد والعنصرية الإسرائيلية بحق أسرانا وأسيراتنا الأبطال".

بدوره، ذكر نادي الأسير أن :هذه الخطوة تأتي في ضوء تراجع إدارة السجون عن التفاهمات التي تم الاتفاق عليها بعد معركة الأسرى (الوحدة والحرية)، والتي انتهت يوم 25 آذار/ مارس 2022، بعد الاتفاق على جملة من التفاهمات، وبعد جولة كبيرة من الحوارات جرت مع إدارة السجون، حول جملة من الإجراءات التنكيلية التي سعت إدارة السجون من خلالها إلى استهداف منجزات الأسرى".

وأشار إلى أن "الخطوات النضالية في حينه، استندت على خطوات عصيان، وتمرد، وفقًا لبرنامج نضالي مشترك من كافة الفصائل".

ويأتي إعلان الحركة الأسيرة اليوم، في حين يتعرّض الأسرى لتصعيد من قِبل السلطات الإسرائيلية، وبالتزامُن مع مواصلة 3 أسرى، الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وتمديد حبسهم حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية.

ويخوض الأسيرى خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا قضاء الخليل، معركة "الأمعاء الخاوية" منذ 161 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية حرجة جدا. وجمّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، الجمعة، الاعتقال الإداري للأسير عواودة الذي أكد استمرار إضرابه حتى الإفراج عنه بشكل فعليّ.

ويواصل معتقلان إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم، وهم: الشقيقان المعتقلان أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر المضربان منذ عشرة أيام من تاريخ اعتقالهما في 7 آب/ أغسطس الجاري، رفضًا لاعتقالهما الإداري، حيث يقبعان في زنازين سجن "عوفر".