بن غفير وسموتريتش يتفقان على خوض الانتخابات معا

توصل رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الكاهاني إيتمار بن غفير، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، إلى اتفاق يقضي بخوضهما انتخابات الكنيست المقررة يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر ضمن قائمة واحدة.

وأعلن الحزبان اليوم، الجمعة، في بيان مشترك عن خوضهما انتخابات الكنيست معا ضمن قائمة "الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت"، وذلك بعد اجتماع ثلاثي جمع بين سموتريتش وبن غفير ورئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو.

وبموجب الاتفاق بين الطرفين، فإن سموتريتش سيترأس القائمة يليه بن غفير الذي سيحصل حزبه على 5 مقاعد ضمن العشرة الأولى (2، 5، 7، 9 و10).

وأكد سموتريتش في تغريدة له على "تويتر"، أنه "توصل لاتفاق مع بن غفير على خوض انتخابات الكنيست معا، من أجل تحقيق الفوز لمعسكر اليمين"؛ على حد تعبيره.

وجاء الاتفاق بين بن غفير وسموتريتش بعد مساع بذلها نتنياهو على مدار الأسابيع الأخيرة في ظل الخلافات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وقد أشاد نتنياهو بالاتفاق معتبرًا أنه "كان مطلب الساعة من أجل ضمان الفوز لمعسكره وتشكيل حكومة مستقرة لمدة 4 سنوات قادمة".

وفي سياق متصل، أظهرت استطلاعات الرأي الإسرائيلية، مساء الأربعاء، اقتراب معسكر رئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، من الحصول على أغلبية قد تمكنه من تشكيل حكومة ضيقة، في حين يتراجع تمثيل القائمة المشتركة إلى 5 مقاعد.

ولعلّ النتيجة الأبرز التي أظهرتها استطلاعات الرأي، هو تصاعد قوة حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة الكاهاني، بن غفير، الذي يغذي شعبيه بأوساط تيار معسكر اليمين والمستوطنين، عبر المسيرات الاستفزازية، والتحريض على الفلسطينيين، والدعوات إلى طردهم وتهجيرهم.