إصابة خطيرة لرضيع غرق في منزله بدبورية

تعرّض رضيع لإصابة خطيرة، جرّاء غرقه في منزله بدبورية، مساء اليوم الأحد.

وجاء في التفاصيل أن الرضيع والذي يبلغ من العمر عاما واحدا، قد تعرّض للغرق في حمّام منزل في دبورية.

وقدّم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية للرضيع المصاب، والذي أسفر غرقه عن توقّف نبضه، والذي عاد بعد إجراء عمليات إنعاش له.

ونُقِل الطفل إلى مشفى "عيميك" في العفولة، لاستكمال تلقي العلاج، فيما كان بحالة خطيرة.

وذكر أحد المسعفين الذين وصلوا إلى المنزل، أن الطفل كان فاقدا للوعي فور وصول الطاقم الطبيّ.

وأشار إلى أنه كان بدون نبض، أو تنفُّس، مضيفا: "بدأنا على الفور إجراء إنعاش متقدّم ومتواصل له. وشمل ذلك المساعدة على التنفّس".

وتابع: "وبعد عودة النبض، وضعناه في سيارة الإسعاف المزوّدة بوحدة العناية المكثّفة، وسرعان ما نقلناه إلى المشفى، فيما كانت حالته خطيرة ".

وتشير المعطيات والإحصاءات الرسمية إلى أن 68 شخصا قد لاقوا مصارعهم في حوادث غرق في مواسم السباحة على شواطئ البلاد، خلال العامين 2020 و2021، ومنذ نيسان/ أبريل ولغاية 17 آب/ أغسطس الجاري.

ومنذ بدء موسم السباحة في نيسان/ أبريل الماضي، ولغاية منتصف الشهر الجاري، قدمت طواقم الإسعاف الرعاية الطبية والإنقاذ لنحو 153 شخصا غرقوا وانتشلوا من البحر والبرك المختلفة.

وأظهرت الإحصاءات أن 19 شخصا غرقوا حتى الموت، و5 في حالة حرجة، و8 في حالة خطيرة، و19 في حالة متوسطة، بينما وصفت حالات 74 شخصا بالطفيفة.

ولقيت رضيعة تدعى جولان ثائر عبد الكريم العتايقة (شهران) من مدينة رهط، الخميس الماضي، مصرعها إثر غرقها بحوض استحمام في منزلها.