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جنين: إصابة 3 شبان أحدهم بحالة خطيرة إثر اشتباك مع الاحتلال

تاريخ النشر: 28/08/2022 - 09:11

جنين: إصابة 3 شبان أحدهم بحالة خطيرة إثر اشتباك مع الاحتلال
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اندلعت مواجهات، فجر اليوم الأحد، بين شبان فلسطينيين مقاومين في مدينة جنين، وبين قوات جيش الاحتلال، في حي الجابريات. وأصيب 3 شبان برصاص الاحتلال وصُنّفت حالة منهم بالخطيرة.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، فحر اليوم الأحد،، عن "إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الجابريات".

وأفادت مصادر طبية، أن أحد المصابين وصل إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد أن أصابت رصاصة منطقة الصدر.

وعالجت الطواقم الطبية الإصابتين الأخريين، الأولى كان إصابة شاب برجله، والثانية في بطنه.

وأشارت مصادر محلية في مدينة جنين إلى أن الاحتلال فشل باعتقال أي مطلوب أو مطارد من الشبان الفلسطينيين.

اعتقالان في نابلس

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، فلسطينييْن من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لــ"وفـا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وسط اطلاق نار وقنابل غاز وصوت، وداهمت عدة منازل، واعتقلت: أشرف الغنمة من شارع الباشا، في حي رأس العين، وزيد أبو صافي من شارع 15.

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