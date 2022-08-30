العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة أشهر.

وأفادت المحامية أحلام حداد الموكلة بالدفاع عن الأسير عواودة بأن "المحكمة العليا للاحتلال رفضت الإفراج عن الأسير عواودة مجددا، رغم ما وصل إليه" من حالة صحية حرجة، قد تؤدي لاستشهاده في أي لحظة.

وتتذرع العليا الإسرائيلية، وفقا لحداد، بأنها "ليست هيئة استئناف على القرار الصادر في 21 آب/ أغسطس"، معتبرة أن هيئة الدفاع لم تأتِ بجديد "حتى يتغير القرار من التجميد (لقرار الاعتقال الإداري بحق عواودة) إلى الإفراج".

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن "ذلك يعني رفض طلب الإفراج عن عواودة" الذي شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام في الـ13 من آذار/ مارس الماضي، وتؤكد زوجته أنه "في حالة صحية خطرة، وقد يفقد حياته في أي لحظة".

وفي 19 آب/ أغسطس الماضي، قدمت هيئة الدفاع عن الأسير عواودة التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية يطالب بالإفراج الفوري عنه إثر تدهور حالته الصحية.

واستبق القائد العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي جلسة النظر بالالتماس، وأصدر في ذات اليوم الذي جرى خلاله تقديم الالتماس، قرارا بتجميد الاعتقال الإداري لعواودة، علما بأن ذلك لا يعني إلغاء الاعتقال.

وفي 21 آب/ أغسطس الجاري، رفضت العليا الإسرائيلية الإفراج عن عواودة، وجاء في قرارها أنها "لن تتدخل أكثر من التأكيد على قرار تجميد الاعتقال الإداري" الصادر في 19 آب/ أغسطس عن القائد العسكري للاحتلال.

واعتبرت أن قرار القائد العسكري الإسرائيلي تجميد اعتقال عواودة، مناسب لحالته.

وعواودة (40 عاما) من بلدة إذنا بمحافظة الخليل، معتقل منذ 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته 6 أشهر.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، دون توجيه لائحة اتهام، لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.

وفي7 آب/ أغسطس الجاري، ورد اسم عواودة ضمن تقاهمات وقف إطلاق النار في غزة، تم التوصل إليها بوساطة مصرية بين سلطات الاحتلال الإسرائيلية وحركة "الجهاد الإسلامي"، أنهت 3 أيام من الحرب الإسرائيلية على القطاع.