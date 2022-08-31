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إصابة خطيرة لعامل بمصنع في بيتح تكفا

تاريخ النشر: 31/08/2022 - 14:18

إصابة خطيرة لعامل بمصنع في بيتح تكفا
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل خلال عمله داخل مصنع في مدينة بيتح تكفا، شرق تل أبيب ويافا، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'يركون' تلقى بلاغا، الساعة 13:36، عن عامل أصيب خلال عمله في مصنع بشارع 'أفشالوم غيسين' في بيتح تكفا. وقدم مسعفون ومضمدون العلاج الأولي ونقلوا المصاب، وعمره 50 عاما، وحالته خطيرة ويعاني إصابات عدة، إلى مستشفى بيلنسون لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
#عمال
#بيتح تكفا
#مصانع

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