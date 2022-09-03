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طمرة: إصابة خطيرة في حادث طرق إثر مطاردة بوليسية

تاريخ النشر: 03/09/2022 - 23:08

طمرة: إصابة خطيرة في حادث طرق إثر مطاردة بوليسية
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق سبقه مطاردة بوليسية في المنطقة الصناعية بمدينة طمرة، مساء السبت.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى "رمبام" بحيفا لاستكمال العلاج.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 232 شخصا، بينهم 80 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 70 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 1 أيلول/سبتمبر الجاري.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#طمرة
#مطاردة بوليسية
#حوادث الطرق

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