الجريمة في المجتمع العربي: امرأتان بحالة خطيرة في اللد وخطف مصاب بالطيبة

أصيبت امرأتان، في الثلاثينيات من عمريهما، بجروح حرجة وخطيرة، وفتاة (14 عاما) بحالة متوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة اللد، مساء الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:39، حول عدة إصابات في جريمة إطلاق نار باللد، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لثلاث إصابات بينها امرأة (34 عاما) بحالة حرجة وقد خضعت لعمليات إنعاش، وامرأة أخرى (30 عاما) بحالة خطيرة وفتاة (14 عاما) عانت جروحا متوسطة".

وأحيلت المصابات، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج.

وجاء عن الشرطة أنها باشرت التحقيق في الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون أن تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي مدينة الطيبة، أصيب شخص بجروح من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار؛ من دون توفر معلومات إضافية حول حالته.

وأفاد مراسل "عرب 48"، ضياء حاج يحيى، أنه خلال نقل المصاب بسيارة الإسعاف، أقدم ملثمين على خطف المصاب من داخلها تحت تهديد السلاح.

يتبع...