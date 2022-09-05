  2. محليات
  3. أخبار محلية

الجريمة في المجتمع العربي: امرأتان بحالة خطيرة في اللد وخطف مصاب بالطيبة

تاريخ النشر: 05/09/2022 - 23:24

الجريمة في المجتمع العربي: امرأتان بحالة خطيرة في اللد وخطف مصاب بالطيبة
من مكان الجريمة في اللد (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيبت امرأتان، في الثلاثينيات من عمريهما، بجروح حرجة وخطيرة، وفتاة (14 عاما) بحالة متوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة اللد، مساء الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:39، حول عدة إصابات في جريمة إطلاق نار باللد، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لثلاث إصابات بينها امرأة (34 عاما) بحالة حرجة وقد خضعت لعمليات إنعاش، وامرأة أخرى (30 عاما) بحالة خطيرة وفتاة (14 عاما) عانت جروحا متوسطة".

وأحيلت المصابات، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج.

وجاء عن الشرطة أنها باشرت التحقيق في الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون أن تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي مدينة الطيبة، أصيب شخص بجروح من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار؛ من دون توفر معلومات إضافية حول حالته.

وأفاد مراسل "عرب 48"، ضياء حاج يحيى، أنه خلال نقل المصاب بسيارة الإسعاف، أقدم ملثمين على خطف المصاب من داخلها تحت تهديد السلاح.

يتبع...

بودكاست عرب 48

#اللد
#الطيبة
#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#تقاعس الشرطة
#تواطؤ الشرطة

حوارات

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نقل مركز الموهوبين من طمرة: "الطلاب يدفعون ثمن الخلاف بين البلدية والوزارة"
نقل مركز الموهوبين من طمرة: "الطلاب يدفعون ثمن الخلاف بين البلدية والوزارة"

2022-09-05

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتقاعس الشرطة إثر مقتل الصحافي نضال إغبارية
أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتقاعس الشرطة إثر مقتل الصحافي نضال إغبارية

2022-09-05

الصحافيون العرب يقرون خطوات احتجاجية ضد الإجرام والشرطة
الصحافيون العرب يقرون خطوات احتجاجية ضد الإجرام والشرطة

2022-09-05

الأكثر قراءة

عمليّة غور الأردن: أحد المنفّذين يحمل هويّة إسرائيليّة.. ورفع حالة التأهُّب في جميع أنحاء البلاد

عمليّة غور الأردن: أحد المنفّذين يحمل هويّة إسرائيليّة.. ورفع حالة التأهُّب في جميع أنحاء البلاد

2022-09-04
أم الفحم: مقتل الصحافي نضال إغبارية في جريمة إطلاق نار

أم الفحم: مقتل الصحافي نضال إغبارية في جريمة إطلاق نار

2022-09-04
7 إصابات بعملية إطلاق النار بمنطقة غور الأردن واعتقال مشتبهيْن بتنفيذ العملية

7 إصابات بعملية إطلاق النار بمنطقة غور الأردن واعتقال مشتبهيْن بتنفيذ العملية

2022-09-04
غزة: تنفيذ الإعدام لمتخابرين مع الاحتلال و3 مدانين بالقتل

غزة: تنفيذ الإعدام لمتخابرين مع الاحتلال و3 مدانين بالقتل

2022-09-04
مصرع شاب وإصابات بينها خطيرة جراء حادث طرق

مصرع شاب وإصابات بينها خطيرة جراء حادث طرق

2022-09-04