الشاباك يعلن عن اعتقال 7 شبان من عكا على خلفية هبة الكرامة

أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال 7 شبان من مدينة عكا على خلفية أحداث الهبة الشعبية التي اندلعت نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب بحماية الشرطة، في أيار/ مايو 2021.

والشبان هم راني فيران، ومحمد حماد، وأيمن زلفي، وهيثم عوض، وصالح مجيد، وقصي عباس، وأدهم بشير، اعتقلهم الشاباك والشرطة بزعم مشاركتهم بالاعتداء على إسرائيلي يدعى مور غناشفيلي، يوم 12 أيار 2021، خلال هبة الكرامة.

وأعلن الشاباك أنه اعتقل وحقق مع في الأشهر الأخيرة مع خمسة شبان آخرين بشبهة المشاركة في الاعتداء على مور غناشفيلي، قبل أكثر من عام.

وإضافة للمعتقلين الخمسة، قُدمت لائحة اتهام ضد الشابين قصي عباس وأدهم بشير بزعم المشاركة في الاعتداء على خلفية قومية وعقائدية.

ومما يذكر أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقلا مئات الشباب العرب من البلاد على خلفية الهبة الشعبية نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب بحماية الشرطة، في أيار/ مايو 2021.

وبلغ عدد المعتقلين من عكا في السجون الإسرائيلية 33 شابا؛ وهم: إبراهيم جمالي، رازي عودة، نديم أنطقلي، خليل خاسكية، قصي عباس، قاسم مجدوب، جواد سطيلي، محمد عثمان، مصطفى مصري، أحمد عكاوي، فؤاد عسكري، هيثم علي، زكريا ماضي، أحمد ماضي، حبيب أبو حبيب، محمد حلواني، فؤاد ماضي، محمد أسود، ساهر حتحوت، محمد حجوج، أحمد شموخ، بلال حلواني، كامل طوالبة، خالد سليمان، كريم حسين، أدهم بشير، حسن عيد، باسل طنطوري، معتز علي، خالد أنصاري، فايز سالم، أحمد سعدي وأيمن زلفي.

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، مؤخرا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير إلى أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".