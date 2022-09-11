مصرع عامل بالقرب من كفار سابا

لقي عامل مصرعه في حادث عمل بالقرب من بلدة كفار سابا، وسط البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:14، عن إصابة عامل من جسم ثقيل خلال العمل في الشارع بمحاذاة مفرق 'نافيه يمين' لاتجاه حاجز أيال. وأبلغ مسعفون ومضمدون من نجمة داود الحمراء عن رجل بدون علامات تدل بأنه على قيد الحياة، وأقروا وفاته في المكان".

وقال المسعفان من "نجمة داود الحمراء"، ناتي روتر ومحمد منصور، إنه "وصلنا إلى مكان الحادث ورأينا عاملا عالقا تحت كتلة إسمنتية، وأجرينا فحوص طبية له، وكان فاقدا للوعي ويعاني إصابة حرجة في الرأس، واضطررنا لإقرار وفاته على الفور".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 49 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.