استطلاع: 5 مقاعد للمشتركة و4 للموحدة و60 مقعدا لمعسكر نتنياهو

أظهر استطلاع للرأي، أوردت نتائجه هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء اليوم الثلاثاء، تحصُّل حزب "الليكود" الذي يترأسه بنيامين نتنياهو، على 32 مقعدا، في حين تحصل القائمة المشتركة على 5 مقاعد، مقابل تحصُّل القائمة الموحّدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، على 4 مقاعد.

يأتي ذلك قبل يومين من الموعد النهائي لتقديم الأحزاب، قوائم مرشحيها لانتخابات الكنيست، التي ستُجرى في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتراجع حزب الليكود إلى 32 مقعدا، وهي أقلّ نتيجة في الأشهر الستة الماضية، وفق هيئة البث. ويبلغ عدد أعضاء معسكر نتنياهو 60، فيما بلغ عدد المقاعد التي تحصّلت عليها حكومة يائير لبيد 55. بينما هناك المقاعد الخمسة التي تحصّلت عليها المشتركة.

داخل مركز اقتراع في طمرة (Getty Images)

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو الآتي: الليكود - 32 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 24 مقعدا؛ "المعسكر الوطني" - 12؛ "عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية" - 11 مقعدا؛ "شاس" - 9 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد؛ "العمل" - 5 مقاعد.

ووفق الاستطلاع تحصل القائمة المشتركة على 5 مقاعد؛ كما يحصل "ميرتس" على 5 مقاعد كذلك، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب "يسرائيل بيتينو" الذي يحصل على 5 مقاعد، بينما تحصل القائمة الموحدة على 4 مقاعد.

وأكد الاستطلاع أن حزب "البيت اليهودي" بقيادة أييليت شاكيد، لم يتجاوز نسبة الحسم.

وأُجري الاستطلاع من قِبل معهد Kantar على عيّنة مكوّنة من 650 شخصا، يبلغ أفرادها من العمر 18 عاما أو أكثر. وقد أُجري الاستطلاع على عينة مشتركة عبر الإنترنت، وعبر الهاتف.

هندل يعلن عدم خوضه الانتخابات المقبلة

وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيليّ، يوعاز هندل، مساء اليوم، أنه لن يخوض انتخابات الكنيست المقبلة، وذلك بعد يومين من إعلان فضّ الشراكة بينه ووزيرة الداخلية الإسرائيلية، شاكيد، في إطار قائمة "الروح الصهيونية".

وكتب هندل في منشور عبر حسابه في "فيسبوك": "أنشقّ (عن حزبه) وفي قلبي غصّة، سآخذ قسطًا من الراحة بمجرد تشكيل حكومة جديدة".

(Getty Images)

وأضاف: "لن أكذب، هذا مؤلم. لقد عملت بجد، من الصباح حتى الساعات الأولى من الليل في وزارة الاتصالات، وحاربت طوال حياتي بانتظام... لكي تكون هذه الدولة آمنة. وها أنا لم أقنِع بما فيه الكفاية".

وتابع: "من ناحية أخرى، فإن العناصر الهامشية التي ينصبّ تركيزها الأساسي على الشعبوية، تلقى الكثير من التعاطف"، مضيفا: "هذا يلزِمني بإعادة التفكير والتقييم".

وفي وقت سابق اليوم، وقعت شاكيد اتفاقا مع حزب "البيت اليهودي"، لخوض انتخابات الكنيست المقبلة في قائمة مشتركة، وذلك بعد تفكك القائمة التي شكلت باسم "الروح الصهيونية"، على أن تخوض هذه القائمة الانتخابات باسم "البيت اليهودي ب".