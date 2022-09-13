الأردن: مصابون وعالقون إثر انهيار عمارة سكنيّة في منطقة اللويبدة بعمّان

أُصيب عدد من الأشخصاص، فيما لا يزال آخرون عالقين، إثر انهيار عمارة سكنيّة في العاصمة الأردنية عمّان، مساء اليو الثلاثاء.
وجاء في التفاصيل أن عمارة سكنيّة مكوّنة من 4 طوابق قد انهارت في منطقة اللويبدة في العاصمة.
#الأردن: مصابون وعالقون إثر #انهيار عمارة سكنيّة في منطقة #اللويبدة في #عمّان— موقع عرب 48 (@arab48website) September 13, 2022
للتفاصيل: https://t.co/nWH9CwoqK8 pic.twitter.com/t3kOku9QjD
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن "فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حادثة انهيار إحدى العمارات السكنية في منطقة اللويبدة".
وأضاف أنه "جرى إخلاء 5 إصابات لغاية الآن، وما زالت الطواقم تتعامل مع الحدث".
التفاصيل تباعا...
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