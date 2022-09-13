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الأردن: مصابون وعالقون إثر انهيار عمارة سكنيّة في منطقة اللويبدة بعمّان

تاريخ النشر: 13/09/2022 - 17:41

الأردن: مصابون وعالقون إثر انهيار عمارة سكنيّة في منطقة اللويبدة بعمّان
عرب ٤٨

أُصيب عدد من الأشخصاص، فيما لا يزال آخرون عالقين، إثر انهيار عمارة سكنيّة في العاصمة الأردنية عمّان، مساء اليو الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل أن عمارة سكنيّة مكوّنة من 4 طوابق قد انهارت في منطقة اللويبدة في العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن "فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حادثة انهيار إحدى العمارات السكنية في منطقة اللويبدة".

وأضاف أنه "جرى إخلاء 5 إصابات لغاية الآن، وما زالت الطواقم تتعامل مع الحدث".

التفاصيل تباعا...

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