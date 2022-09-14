وادي سلامة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب، يبلغ 28 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار قرب محل تجاري ببلدة وادي سلامة، مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 19:35، حول إصابة شاب في حادث عنف بوادي سلامة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 73 قتيلا بينهم 9 نساء عربيات.