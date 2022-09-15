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النقب: مقتل شاب من تل السبع طعنًا

تاريخ النشر: 15/09/2022 - 01:09

النقب: مقتل شاب من تل السبع طعنًا
توضيحية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل شاب جرّاء تعرّضه للطعن في جريمة ارتُكبت في بلدة تل السبع في النقب، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

ونُقِل الشاب إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، في مركبة خاصّة، وكان مصابا بعدة طعنات، بحسب ما ذكرت الشرطة في بيان.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا من المشفى يفيد بوصول مصاب بعدة طعنات إليه، عند نحو الساعة العاشرة ليلا، ليُعلِن طاقم طبيّ وفاته هناك، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل.

وذكرت الشرطة في بيانها أن عناصرها وصلوا إلى المشفى، حيث "تم التعرف على المتوفى، وهو من سكان تل السبع"، مشيرة إلى أنه يُرجَّح أن الشاب قد أُصيب في بلدته أيضا.

ولفتت الشرطة إلى أنها فتحت تحقيقا في الجريمة وملابساتها، بدون أن تبلّغ عن اعتقال أي مشتبه بهم.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أُصيب شاب يبلغ 28 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار قرب محل تجاري ببلدة وادي سلامة.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 74 قتيلا بينهم 9 نساء.

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