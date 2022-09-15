أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر يعلن اعتزاله

أعلن لاعب التنس السويسري المخضرم، روجر فيدرر، اليوم الخميس، اعتزاله منافسات اللعبة قائلا إن بطولة كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل في لندن ستكون بطولته الأخيرة.

وقال فيدرر (41 عامًا)، الفائز بعشرين لقب بطولة كبرى، في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، إن "كأس لايفر الأسبوع المقبل في لندن، ستكون آخر مشاركة لي في بطولات إيه تي بي".

وقال فيدرر عبر حسابه على إنستغرام إنه "كما يعرف كثيرون منكم فإنني تعرضت خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتحديات تمثلت في إصابات وعمليات جراحية. وعملت بجدية للعودة لمستوى المنافسات. لكني أيضا أعرف قدرات جسدي وحدوده والرسالة التي تلقيتها منه مؤخرا كانت رسالة غالية. عمري 41 عاما".

وأضاف النجم السويسري أنه "لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عاما. لقد عاملني التنس بكرم يفوق كل أحلامي والآن لابد لي من معرفة الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي الاحترافية في البطولات".

وأردف فيدرر قائلا: "كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل في لندن ستكون بطولتي الأخيرة في ملاعب المحترفين. سألعب المزيد من التنس مستقبلا بالطبع لكن ليس على مستوى البطولات الأربع الكبرى أو على مستوى بطولات المتحرفين".

وعرقلت الإصابات في السنوات الأخيرة مسيرة فيدرر الذي هيمن على تنس الرجال عقب فوزه بلقبه الكبير الأول في ويمبلدون 2003.

ووخضع فيدرر لثلاث عمليات جراحية في آخر عامين، لم يشارك السويسري في أي بطولة منذ إقصائه في ربع نهائي بطولة ويمبلدون عام 2021 بسبب إصابة في الركبة، علما بأنه تربع على عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين لسنوات طويلة.

وكان فيدرر صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب الـ "غراند سلام" قبل أن يتخطاه الإسباني رفائيل نادال (22 لقبًا) والصربي نوفاك ديوكوفيتش (21).

لكن الفائز بثمانية ألقاب في ويمبلدون يعتبر نفسه "أحد أكثر الناس حظًا على وجه الأرض"، موضحًا في بيانه "لقد مُنحت موهبة مميزة للعب التنس ورفعتها إلى مستوى لم أتخيله أبدًا ولفترة أطول بكثير مما كنت أعتقد".

وأعلن فيدرر عن تخطيطه للعودة لبطولات المحترفين من خلال التعاون مع منافسه لفترة طويلة وصديقه رفائيل نادال لخوض منافسات الزوجي في كأس ليفر في لندن.

كما خطط للعب ببطولة سويسرا داخل القاعات في مسقط رأسه بازل.