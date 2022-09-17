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ثلاث إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق جنوبي حيفا

تاريخ النشر: 17/09/2022 - 23:40

ثلاث إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق جنوبي حيفا
من مكان الحادث (تصوير سلطة الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شابة، في العشرينيات من عمرها، بجروح وصفت بأنها خطيرة، كما أصيب شخصان آخران (30 و55 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في حادث طرق على شارع رقم 2 قرب محور طرق "عتليت"، جنوبي حيفا، مساء السبت.

وجاء في التفاصيل، أن الحادث نجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارة خصوصية.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابة إذ عانت جروحا في منطقة الرأس، فيما عانى المصابين الآخرين من جروح في أطراف جسديهما.

ووصلت طواقم من سلطة الإطفاء الإنقاذ إلى المكان، وعملت على تخليص المصابين بعدما كانوا عالقين من جراء الحادث.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.

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#حوادث الطرق
#عتليت

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