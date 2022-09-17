غرق شاب في بحر يافا وحالته خطيرة

تعرض شاب، في العشرينيات من عمره، للغرق في بحر يافا ووصفت حالته بالخطيرة، مساء اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 17:17، حول حادث غرق في شاطئ القدس ببات يام، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشاب إذ وصفت حالته بالخطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 68 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث غرق في مواسم السباحة على شواطئ البلاد خلال العامين 2020 و2021، ومنذ نيسان/أبريل ولغاية 17 آب/أغسطس 2022.