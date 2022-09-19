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سخنين: 3 مصابين أحدهم بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 23:39

سخنين: 3 مصابين أحدهم بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار
من مكان الجريمة في سخنين
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب 3 شبان، في العشرينيات من أعمارهم، بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة سخنين، مساء الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لمصابين أحدهما (29 عاما) عانى جروحا خطيرة وغير مستقرة، بينما الآخر (19 عاما) وصفت حالته بالمتوسطة.

كما قدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية لشاب عانى جروحا متوسطة في القسم السفلي من جسده.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وادعت الشرطة أنه حسب الاشتباه فإن خلفية الجريمة تعود لنزاع بين أصحاب سوابق جنائية؛ فيما لم تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ووفقا للشرطة، فإن الجريمة ارتكبت بعدما جرى إطلاق النار على سيارة وبداخلها الشبان، ما أسفر عن إصابتهم بجروح.

وشهدت سخننين، في الآونة الأخيرة، سلسلة من أحداث العنف وجرائم إطلاق النار التي أسفرت عن أضرار في الممتلكات.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 75 قتيلا بينهم 9 نساء.

بودكاست عرب 48

#سخنين
#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#تقاعس الشرطة

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