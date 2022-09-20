أبو سنان: مقتل امرأة طعنا واعتقال نجلها

قُتلت سناء نصرة (48 عاما) من أبو سنان إثر تعرضها لجريمة طعن في منزلها بالبلدة، مساء اليوم الثلاثاء، واعتقلت الشرطة نجلها للاشتباه به في ارتكاب الجريمة.

واستدعيت طواقم طبية إلى مكان الجريمة، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاة المرأة متأثرة بجروحها الحرجة في القسم العلوي من جسدها.

الضحية سناء نصرة

وجاء في بيان للشرطة، أنها تلقت بلاغا حول جريمة قتل في أبو سنان، ويدور الاشتباه حول قيام شاب (25 عاما) بطعن والدته بالسكين، ما أسفر عن إقرار وفاتها في المكان.

واعتقلت الشرطة ابن الضحية المشتبه بارتكاب الجريمة، واقتادته إلى التحقيق في مركز الشرطة.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 76 قتيلا بينهم 10 نساء.