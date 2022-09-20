الاحتلال يرجئ النظر بطلب الإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد

أرجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الخاصة بالنظر بطلب الإفراج عن الأسير المريض، ناصر أبو حميد، حتى يوم الخميس، السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بعدما كانت مقررة يوم الخميس المقبل.

وكانت جمعية "نادي الأسير" الفلسطيني قد أفادت، أمس، الإثنين، بأن "محكمة الاحتلال تقرِّر عقد جلسة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد يوم الخميس المقبل".

وتعرض الأسير أبو حميد للإهمال الطبي على مدار سنوات في سجون الاحتلال، وبدأ وضعه الصحي يتراجع بشكل خطير في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، بعد الاكتشاف المتأخر لإصابته بسرطان الرئة، وأصبح اليوم بوضع صحي حرج.

ويوم الخميس الماضي، أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه سلم رسالة من عائلة الأسير المريض أبو حميد إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الوضع الصحي الخطير لابنهم.

وكانت عائلة الأسير أبو حميد قد زارته في سجن الرملة لمدة 40 دقيقة، يوم الخميس الماضي، ونقلت العائلة عن أبو حميد قوله: "أنا بودع شعب بطل عظيم حتى التحق بقافلة شهداء فلسطين، وجزء كبير منهم هم رفاق دربي وأنا سعيد بلقائهم".

وفي سياق متصل، أوضح الناشط عوض السلطان، عضو لجنة الأسرى المنبثقة عن ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، أمس، أن الحالة الصحية للأسير أبو حميد "ميؤوس منها بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إسرائيل ضد الأسرى".

وشدد على أن "أبو حميد ليس الحالة الوحيدة من المعتقلين المرضى، فهناك العشرات الذين يعانون من أوضاع صحية خطيرة". وذكر أن "30 أسيرا سيبدأون إضرابا عن الطعام الأسبوع المقبل، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري".

وتابع أنه "من العار أن نبقى صامتين أمام ما يتعرض له أسرانا من قهر وإذلال"، داعيا الفلسطينيين إلى مواصلة "دعم وإسناد الأسرى ونصرتهم في معركتهم البطولية التي يخوضونها".

والأسير ناصر أبو حميد، من مخيم الأمعري قرب رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما إضافية، بتهمة المشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة "فتح" وتنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال.