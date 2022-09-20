الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وحواجز غزة خلال فترة الأعياد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، وحواجز قطاع غزة المحاصَر، خلال فترة الأعياد اليهودية، فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أن قوات الاحتلال، اعتقلت خلال الأشهر الأخيرة، أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد مؤخرا تصعيدا أمنيا، وأن لدى عناصر جيش الاحتلال، "الحرية الكاملة في العمل لإحباط الإرهاب".

وذكر جيش الاحتلال في بيان أصدره مساء اليوم، أنّه "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، تقرَّر فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، خلال أعياد رأس السنة اليهودية، وغيرها (من الأعياد اليهودية) في الشهر المقبل".

وأفاد البيان بأنه في ما يخصّ عيد "رأس السنة اليهودية"، فإن سريان الإغلاق "يبدأ من يوم الأحد 25.09.22 في الساعة الرابعة بعد الظهر، حيث سيرفع الإغلاق وسيتم إعادة فتح المعابر في يوم الثلاثاء، 27.09.22 في الساعة 23:59، وفقًا لتقييم الوضع".

حاجز بيت حانون (إيريز) (gettyimages)

وأضاف أنه "سيتم فتح معبر الجلمة (جلبوع) صباح يوم الثلاثاء 27.09.22، لدخول مواطني إسرائيل العرب فقط عبر المركبات".

وذكر أن سريان الإغلاق المفروض بشأن "يوم الغفران"، سيبدأ "من يوم الثلاثاء 04.10.22 بعد منتصف الليل، حيث سيرفع الإغلاق في يوم الأربعاء 05.10.22 في الساعة 23:59، وفقًا لتقييم الوضع".

وفي ما يخصّ "عيد العرش"، أوضح بيان جيش الاحتلال أن "سريان الإغلاق يبدأ من يوم الأحد 09.10.22 في الساعة الرابعة بعد الظهر، حيث سيُرفع الإغلاق في يوم الإثنين 10.10.22 في الساعة 23:59، وفقًا لتقييم الوضع".

وأشار البيان إلى أنه "سيُعاد فرض الإغلاق في يوم الأحد 16.10.22 في الساعة الرابعة بعد الظهر، حيث سيُرفع الإغلاق في يوم الإثنين 17.10.22 في الساعة 23:59، وفقًا لتقييم الوضع".

وذكر البيان أنه "سيُتخَذ القرار بشأن فرض إغلاق في باقي أيام ’عيد العرش’ لاحقًا، بعد تقييم الوضع"، من قبل سلطات الاحتلال وأجهزته الأمنية.

ولفت البيان إلى أنه "خلال فترة الإغلاق، سيٌسمح مرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط، بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)".

غانتس: اعتقلنا أكثر من ألف فلسطينيّ خلال الأشهر الأخيرة

في السياق، أعلن غانتس، أن قوات الاحتلال، اعتقلت خلال الأشهر الأخيرة، أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وأن لدى عناصرها "الحرية الكاملة في العمل لإحباط الإرهاب".

وجاءت تصريحات غانتس عقب تقييم للوضع الأمنيّ، أجراه بمشاركة "فرقة الضفة الغربية"، التابعة لجيش الاحتلال، بحضور مسؤولين عسكريين إسرائيليين آخرين.

خلال حملة اعتقالات نفذها جيش الاحتلال في الضفة (gettyimages)

وقال غانتس بعد ختام تقييم الوضع الأمنيّ: "في الأشهر الأخيرة قمنا باعتقال وإصابة أكثر من ألف إرهابي، ونواصل العمل بحزم ضد الإرهاب"، مضيفا: "أي شخص انتفض ليقتلنا، ستطاله أيدينا".

وذكر أن "مرتكبي الإرهاب، هم الذين يضرون بالسكان الفلسطينيين ومعيشتهم، والقدرة على تعزيز مصالحهم، وسنواصل العمل بقدر الضرورة"، على حدّ تعبيره.

وشدد غانتس على أن لدى عناصر جيش الاحتلال "الحرية الكاملة في العمل" لإحباط ما وصفه بالإرهاب.