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الرامة: إصابة خطيرة لفتاة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 00:39

الرامة: إصابة خطيرة لفتاة في جريمة إطلاق نار
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيبت فتاة، تبلغ 15 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة الرامة في منطقة الشاغور، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفتاة أصيبت من جراء إطلاق نار على منزل.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 23:31، حول إصابة فتاة في حادث عنف بالرامة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لها إذ عانت جروحا خطيرة وهي فاقدة للوعي".

وذكر أحد المضمدين، أن "المصابة نقلت إلينا بواسطة سيارة وهي فاقدة للوعي وتعاني من جروح خطيرة، وعلى الفور قدمنا لها الإسعافات الأولية إذ وصفت حالتها بالمستقرة".

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#الرامة
#تقاعس الشرطة

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