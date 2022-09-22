الناصرة: المشفى "الإنجليزيّ" يستأنف عمله ابتداءً من الجمعة

أعلن مشفى الناصرة "الإنجليزي"، استئناف عمله وعمل طواقمه، غدا الجمعة، وذلك بعد أيام من أزمة نشأت بسبب عدم تحويل ميزانيات من السلطات الإسرائيلية، ما دفع طواقم المشفى والعاملين فيه، واللذين لم يكونوا قد تلقوا رواتبهم، إلى إعلان الإضراب، وإغلاق قسم الطوارئ.

جاء ذلك بحسب ما ذكر المشفى في بيان أصدره مساء اليوم الخميس، وشدد فيه على أن "العودة لا تعني انتهاء الأزمة، لذلك فإننا سنستمر بالتصعيد واتخاذ خطوات نضالية ضاغطة، من أجل فرض مطالبنا وحقوقنا بخدمات صحيّة متساوية".

وقال المشفى في بيانه: "تعود طواقم المستشفى، وقسم الطوارئ، وأقسام مستشفى الناصرة الأخرى للعمل، ابتداء من يوم غد (الجمعة)، بعد تأمين مصادر تمويل مؤقتة تكفي لدفع رواتب الشهر الماضي. وبالفعل تم تحويل الرواتب هذا المساء".

وأوضح البيان أن "قرار العودة (للعمل كالمعتاد، يأتي) ليس فقط بعد دفع المعاشات، إنما أيضًا لعدم زيادة الضغط على ناسنا وأهلنا، لأن البلاد ذاهبة إلى أعياد اليهود، مما يعني إغلاق أغلب العيادات في صناديق المرضى والمستشفيات في منطقتنا في الفترة المقبلة. ولأننا لا نقبل بـ’ترك’ أهلنا، فقد اتخذنا قرار العودة في هذه المرحلة".

وأضاف البيان: "لقد أثمر نضالنا والالتفاف الشعبي حول المستشفى بفرض مطالبنا على أجندة الحكومة، في محاولة للتوصل الى تسوية واتفاق، مع التأكيد بأننا في أول الطريق والمعركة على حقوقنا لم تنته بعد، رغم فتح المشفى! فهناك مسار أوّلي تم البدء به مع وزارة المالية. وإذا كان قسم الميزانيات في وزارة المالية لم يحضر الجلسة الأولى، الأحد الماضي، فإن قرارنا بالتصعيد جعل منهم جميعًا يشاركون في الجلسات اللاحقة".

وقال: "نحن لا نرتكن إلاّ على أنفسنا وعلى دعم أهلنا، ومع شكرنا الكبير للأهل في الناصرة والمنطقة، والمؤسسات المحلية والقطرية، على وقفتهم معنا، نعود ونؤكد إننا ’مكملين’ (مستمرّون) بالنضال والتصعيد، بموازاة فتح المستشفى".

وشدد البيان على أنه "يجب أن نكون يقظين طوال الفترة المقبلة. وعلى هذا الأساس لم نقُل ’رجِعنا ضَوِينَا المستشفى’، ولا نريد إشاعة هذا الانطباع بين الناس، وكأن كل شيء عاد كالمعتاد. أبدًا، ليس هذا المقصد، فصحيح أننا عدنا لتقديم الخدمة، لكن هدفنا هو تحقيق المساواة لمشفى الناصرة والمستشفيات الأخرى في المدينة".

وذكر المشفى أنه "لا يمكن القبول باستمرار التمييز واقتطاع الميزانيات وتقليصها. وكما قلنا سابقًا: ’اللي بطلَع لمستشفيات الشمال بطلَعِلنَا إحنا كمان’".

وختم المشفى بيانه بالقول: "فقط باستمرار نضالنا، وتصعيده، وبقاء الالتفاف الشعبي حول المستشفى، وكذلك الضغوطات التي نمارسها على الجهات المختصة، نستطيع أن نحقق مطالبنا وحقوقنا. وعندما نحقق ذلك، من خلال تسوية واتفاق مقبول، علينا وعلى أهلنا، عندها فقط، يمكن أن نقول: ’ضوينا المستشفى من جديد’... كلنا مع بعض، كمستشفى وناس المستشفى، متفقين: لازم يرجَع يِضوِي... وبشروطنا!".