أُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ، بزعم تنفيذه عملية دهس في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم، الخميس.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن فلسطينيا، يستقلّ مركبة، قد دهس عنصرا في جيش الاحتلال، عند حاجز حوارة العسكريّ، ما أدى إلى إصابته بجراح طفيفة، نُقِل على إثرها لاستكمال تلقي العلاج.

#حوارة: من المكان الذي زعم جيش الاحتلال أن عمليةَ دهس نُفِّذت فيه



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وأطلق جنود الاحتلال الذين تواجدوا في المكان، النار على الفلسطيني، ما أسفر عن إصابته بجراح حرجة، بحسب ما أفاد "واينت"، الموقع الإلكترونيّ، لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

جاء ذلك، بعد وقت وجيز من إعلان جيش الاحتلال، اعتقال 4 فلسطينيين من مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، بزعم الاشتباه بأنهم شاركوا في إطلاق النار على مستوطنة "إفرات".

نابلس: إصابة برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس في حوارة

للخبر كاملا: https://t.co/xnjzXUv66I pic.twitter.com/B3fk9hV0IZ — موقع عرب 48 (@arab48website) September 22, 2022

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأنّ جيش الاحتلال، عزّز من قواته في المكان الذي زعم أن عملية الدهس نُفِّذت فيه، والذي وصلت إليه سيارات إسعاف، نقلت إحداها، الجندي المصاب.

من جانبه، ذكر جيش الاحتلال في بيانه الأوليّ، أنه تلقة بلاغا بشأن عملية نُفِّذت في حوارة، مضيفا أن المنفذ "قد تم تحييده"، ومشيرا إلى أن التفاصيل قيد التحقيق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى في صفوف قواته، نظرا لما زعم أنه "ارتفاع كبير في عدد الإنذارات" التي تلقاها الجهاز، حول "مخططات ونوايا" لتنفيذ عمليات، وذلك بدءا من مساء يوم السبت المقبل، حتى نهاية فترة الأعياد اليهودية في 17 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

#حوارة: استنفار جيش الاحتلال في المكان الذي زعم أنه شهد تنفيذ عملية دهس pic.twitter.com/4Bg3XvyyYI — موقع عرب 48 (@arab48website) September 22, 2022

وشرعت شرطة الاحتلال بالاستعدادات لرفع حالة التأهب والاستنفار تدريجيا مع اقتراب الأعياد اليهودية، مطلع الأسبوع القادم، والتي تشمل نشر آلاف العناصر في مناطق مكتظة مع التركيز على نحو خاص في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح شبتاي أن حالة التأهب تشمل نشر آلاف العناصر ونصب حواجز ونقاط التفتيش على الطرق ومراكز التسوق والترفيه والمعابد ومناطق التجمهر في جميع أنحاء البلاد. مطالبا الإسرائيليين بـ"اليقظة وتوخي الحذر من المخاطر المحيطة".

وكان قائد شرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، دورون ترجمان، قد ادعى في تصريحات صدرت عنه خلال إحاطة قدمها للصحافيين، يوم الأحد الماضي، تلقي أجهزة أمن الاحتلال إنذارات حول مخططات تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية خلال فترة الأعياد اليهودية في الأيام والأسابيع المقبلة؛ ولفت إلى أن الاحتلال يعتزم التصعيد ضد الناشطين الفلسطينيين في القدس بما في ذلك تنفيذ حملة اعتقالات واسعة.

عناصر جيش الاحتلال في المكان

وتشير تصريحات قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى أن الاحتلال يعتزم التصعيد ضد الفلسطينيين في القدس وفي الضفة الغربية المحتلتين وفي مناطق الـ48 قبل وخلال فترة لـ"أعياد تشري" اليهودية، التي تبدأ برأس السنة، في 25 أيلول/ سبتمبر الجاري، وتنتهي بعيد العرش في 17 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال ترجمان إن الاحتلال يعتزم نشر ألفي عنصر شرطي في القدس، بالإضافة إلى وحدات من عشرات العناصر التابعة لوحدة الدراجات النارية، بهدف "سرعة الاستجابة للحوادث المختلفة"، على حد تعبيره. ووقع ترجمان على أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى سواء بحق فلسطينيين أو بحق مستوطنين، على حد زعمه.