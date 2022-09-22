إيران: حجب شبكات تواصل اجتماعي وعشرات القتلى في الاحتجاجات

حجبت السلطات الإيرانية الوصول إلى تطبيقي إنستغرام وواتساب، اليوم الخميس، بعد ستة أيام من الاحتجاجات المتصاعدة على وفاة شابة أوقفتها شرطة الأخلاق، وسط تضارب التقارير حول حصيلة الضحايا الذين سقطوا في المظاهرات.

وبحسب آخر حصيلة نشرها التلفزيون الرسمي، فإن 17 قتيلا سقطوا منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران، بينهم متظاهرون وشرطيون، في حين قالت منظمة "إيران هيومن رايتس" (غير الحكومية ومقرها في أوسلو) إن عدد القتلى في المظاهرات بلغ 31 قتيلا.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية، النار في مركزين ومركبات للشرطة، مع تواصل الاضطرابات لليوم السادس، ووردت أنباء عن تعرض قوات الأمن لهجمات فيما يتصاعد الغضب الشعبي على وفاة امرأة شابة في حجز للشرطة.

من جانبه، دعا الحرس الثوري الإيراني، السلطة القضائية في البلاد، إلى محاكمة "الذين ينشرون أخبارا كاذبة وشائعات" عن وفاة أميني، فيما عبر الحرس الثوري، في بيان، عن تعاطفه مع أسرتها وذويها.

وقال الحرس الثوري: "طلبنا من السلطة القضائية تحديد من ينشرون أخبارا وشائعات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في الشارع والذين يعرضون السلامة النفسية للمجتمع للخطر والتعامل معهم بكل حسم".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تجري استعدادات لتنظيم مظاهرات مؤيدة للحكومة، يوم غد، الجمعة.

وأثارت وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، إدانة شديدة في جميع أنحاء العالم حيث نددت المنظمات غير الحكومية الدولية بقمع "وحشي" للتظاهرات. فيما عبر الرئيس الأميركي، جو بادين، من على منبر الأمم المتحدة، أمس، عن تضامنه مع "نساء ايران الشجاعات".

وأوقفت الشابة المتحدرة من محافظة كردستان بشمال غرب ايران، في 13 ايلول/سبتمبر في طهران من قبل شرطة الأخلاق بسبب ارتداء "ملابس غير محتشمة". وتوفيت في 16 أيلول/سبتمبر في المستشفى. وبحسب ناشطين، فقد تلقت ضربة قاتلة على رأسها لكن المسؤولين الإيرانيين نفوا ذلك وأعلنوا عن تحقيق داخلي في الجهاز الشرطي لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وفاة أميني.

واندلعت التظاهرات فور ذلك بعد إعلان وفاتها. ومنذ ذلك الحين طاولت أكثر من 20 مدينة وصولا إلى مدينة قم الشيعية المقدسة في جنوب غرب طهران، مسقط رأس المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

ونددت منظمة العفو الدولية بحصول "قمع وحشي" و"الاستخدام غير القانوني لطلقات معدنية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والعصي لتفريق المتظاهرين".

ومنذ انطلاق الاحتجاجات، تباطأت الاتصالات ومنعت السلطات بعد ذلك الوصول الى إنستغرام وواتساب.

وقالت وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري إنه "بقرار من مسؤولين، لم يعد من الممكن الوصول في إيران إلى إنستغرام منذ مساء الأربعاء وتعطل أيضا الوصول إلى واتساب".

وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء اتخذ بسبب "أعمال نفذها مناهضو الثورة ضد الأمن القومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي هذه".وكان هذان التطبيقان (إنستغرام ووتساب) هما الأكثر استخداما في إيران، منذ حجب منصات مثل يوتيوب وفيسبوك وتلغرام وتويتر وتيك توك في السنوات الماضية. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الإنترنت يخضع لقيود من قبل السلطات.