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مقتل شخص في منطقة حيفا واعتقال مشتبه من كابول

تاريخ النشر: 23/09/2022 - 22:27

مقتل شخص في منطقة حيفا واعتقال مشتبه من كابول
من المكان (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قُتل شخص، يبلغ 47 عاما من العمر، في جريمة طعن في كريات آتا بمنطقة حيفا، مساء الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 21:35، حول مصاب في حادث عنف بكريات آتا، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له بيد أنه جرى إقرار وفاته في المكان".

وقال أحد المضمدين، إن "المصاب كان فاقدا للوعي إذ عانى جروحا خطيرة في جسده، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة واعتقلت شابا (24 عاما) من بلدة كابول بشبهة الضلوع في الجريمة؛ وادعت أن الخلفية جنائية.

بودكاست عرب 48

#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#حيفا
#كريات آتا

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