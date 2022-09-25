اتهام ستة شبان من الطيبة بتهم أمنية على خلفية هبة الكرامة

قدمت النيابة العامة، اليوم الأحد، إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد، لوائح اتهام ضد ستة شبان من مدينة الطيبة، بتهم أمنية خطيرة على خلفية هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقلا سبعة شبان من الطيبة، قبل شهر ونيف، أحدهم تم الإفراج عنه، ومددت المحكمة اعتقال الآخرين من حين لآخر.

وقدمت النيابة، يوم الخميس الماضي، تصريح مدع عام ضد الشبان الستة تمهيدا لتقديم لائحة الاتهام.

وشملت لائحة الاتهام التي قدمت اليوم، تهما أمنية عدة، إذ ادعت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن المخالفات التي ارتكبها المعتقلون في أحداث المواجهات في مدينة الطيبة إبان هبة الكرامة جاءت بدوافع أمنية.

ونسبت النيابة في لائحة الاتهام للشبان "الاتجار بالسلاح والذخيرة، وحيازة السلاح، وإطلاق النار في أماكن مأهولة بالسكان، وعرقلة عمل عناصر الشرطة، ومحاولة الاعتداء على عناصر للشرطة في ظروف خطيرة".

وقال المحامي فادي برانسي، الموكل بالدفاع عن أحد المتهمين، لـ"عرب 48" إن "هذا الملف بدأ بمحاولة قتل عناصر للشرطة، واستطعنا أن نسقط هذه الادعاءات، وقدمت النيابة بحق الشبان اليوم بنود اتهام لأسباب بسيطة، وعلى كل حال سنرد عليها بعد أن ندرس الملف ومواد التحقيق".

ومن جهته، قال المحامي علاء تلاوي، الموكل بالدفاع عن شاب آخر، لـ"عرب 48" إن "لوائح الاتهام تستند بحسب النيابة العامة على اعترافات المتهمين، ولكن لدينا ادعاءات كثيرة حول هذه الاعترافات التي كانت من خلال خروقات لحقوق المعتقلين".

وأكد أنه "بعد دراسة الملف سنطلع على مواد التحقيق، وفي هذه المرحلة لا يمكن الحديث أكثر عن التفاصيل".