اعتقال القيادي في الحراك الفحماوي الموحد محمد طاهر جبارين من داخل المسجد الأقصى

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، القيادي في الحراك الفحماوي الموّحد والقيادي في مجموعة "لأجلك بلدي"، محمد طاهر جبارين، من أم الفحم، في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس.

وأوقفت الشرطة، فجر اليوم، حافلة كانت متوجهة من مدينة باقة الغربية وجت المثلث إلى المسجد الأقصى المبارك، وهي على مشارف القدس، وذلك بحجة أن في الحافلة من هم دون سن 40 عامًا.

وتمنع الشرطة الشبان والمرابطين دون سن 40 عاما من دخول المسجد الأقصى، وتوفر الحماية لاقتحامات المستوطنين المستمرة.

وفي السياق، اعتقلت الشرطة، أمس، المرابطين عبد الخالق جبارين ومصطفى محاميد من أم الفحم، بالإضافة إلى شاب من بلدة كفر كنا، وذلك خلال تواجدهم في المسجد الأقصى، كما اعتدت الشرطة على المرابطين في الأقصى ومحيطه، وتسببت بإصابة في الرأس للمسن المرابط خير شيمي من جديدة المكر، تلقى على إثرها العلاج في مستشفى المقاصد.

وكان الناشط جبارين وعدد من الناشطين في الحراكات الشبابية قد دعوا، أمس الإثنين، الجماهير العربية من مختلف بلدات أراضي 48 إلى التوافد إلى مدينة القدس والرباط في المسجد الأقصى المبارك، وذلك لصد الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون بحماية الشرطة وإفشال المخططات الإسرائيلية لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.

وصرّح الناشط محمد طاهر جبارين من أم الفحم خلال تواجده في القدس، أمس، لـ"عرب 48" إنه "واحب على كل مسلم وفلسطيني حر شريف التواجد في المسجد الأقصى والصلاة فيه، وإذا مُنع من ذلك بإمكانه أن يصلي أمام أبواب الأقصى، وإذا مُنع من الصلاة عند الأبواب فبإمكانه أداء الصلاة خارج البلدة القديمة، وفي كل مكان يستطيع الوصول إليه باتجاه المسجد الأقصى، وألا يقصّر في ذلك من أجل القدس والأقصى لأن هذا واحب ديني ووطني".