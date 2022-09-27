المزاعم حول محاولة الإضرار بخط السكة الحديد: إخلاء سبيل معتقل من الجليل

أخلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، سبيل شاب عربي من منطقة الجليل، اعتقلته أمس، الإثنين، بشبهة "الإضرار بخط السكة الحديد" التي تربط بين عكا وكرميئيل، شمالي البلاد.

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن الشرطة والجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، يواصلان محاولة العثور على المشتبه به المتورط في وضع "عائق" على خط السكة الحديد.

ولفتت التقارير إلى أنه تم الإفراج عن الشاب العربي الذي يسكن في إحدى البلدات القريبة من مدينة عكا، بعد أن اتضح خلال تحقيقات الشاباك أنه غير متورط في الحادثة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت أمس، شابا في العشرينات من عمره، من سكان إحدى بلدات الجليل، ونقلته للتحقيق لدى الشاباك، وسط مزاعم أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنه ثبّت "عبوة ناسفة" على خط السكة الحديد بالقرب من شارع رقم 85.

وبحسب المزاعم الإسرائيلية التي أوردها موقع "واللا"، أمس، فإن المعتقل استغل إغلاق السكة الحديد بسبب عطلة الأعياد اليهودية، ووضع "جسما مصمما لإخراج القطار عن مساره في رحلته المقبلة بعد نهاية الإجازة"، واعتبرت أن اكتشاف العائق "أحبط عملية كان من الممكن أن تتحول إلى كارثية جماعية".

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